Tyler Herro prêt à devenir le patron offensif des Bucks

L’été fut agité pour Tyler Herro. D’abord parce qu’il a été transféré chez les Bucks et change d’équipe pour la première fois de sa carrière. Ensuite parce qu’il s’est retrouvé au centre d’un incident avec Bam Adebayo, son ancien coéquipier, à Las Vegas. Heureusement pour lui, la NBA a décidé de ne sanctionner aucun des deux joueurs.

L’essentiel est désormais ailleurs pour l’arrière, qui revient dans sa ville natale.

« Je suis heureux là où je suis. Si j’avais dû choisir une autre équipe pour jouer en NBA, ça aurait été Milwaukee. C’est un nouveau départ pour tout le monde, pour moi comme pour la franchise », explique-t-il.

Tyler Herro rappelle qu’il avait « 13 ans quand Giannis Antetokounmpo a été drafté » et qu’il vivait alors « à dix minutes de la salle ».

« Je me souviens de l’époque de Michael Redd, Brandon Jennings, Andrew Bogut ou Monta Ellis », poursuit-il, avant d’évoquer l’empreinte laissée par Giannis Antetokounmpo. « Ce qu’il a fait en arrivant ici, ce n’est pas seulement pour l’équipe, mais aussi pour la ville, qui a grandi avec lui. Il a changé la ville. »

Des responsabilités inédites

Succéder à Giannis Antetokounmpo comme visage de la franchise semble impossible. Sur le plan offensif, Tyler Herro sera toutefois attendu comme la première option des Bucks.

Un rôle qu’il avait déjà occupé par séquences à Miami, mais qu’il partageait avec Jimmy Butler, Bam Adebayo ou d’autres cadres selon les saisons. Dans le Wisconsin, la hiérarchie devrait être beaucoup plus claire et le All-Star 2025 aura les mains libres.

« Mon passage à Miami m’a préparé à cela. J’ai joué avec de grands joueurs et des vétérans : Jimmy Butler, Andre Iguodala, Jae Crowder, Goran Dragic. J’ai appris de chacun d’eux pour pouvoir assumer ce rôle désormais. C’est une responsabilité pour laquelle je suis prêt », assure-t-il.

Comme il sera en fin de contrat en 2027 et que son avenir à long terme à Milwaukee reste incertain, l’ancien meilleur sixième homme de l’année, en 2022, possède également tout intérêt à réaliser une grande saison.

À bientôt 27 ans et avec un statut inédit, il pourrait même signer la meilleure campagne de sa carrière.

« J’espère rester ici. C’est le sentiment général que j’ai actuellement. Je suis ravi d’être ici. Que ce soit pour deux mois, deux ans ou peu importe la durée, je suis simplement ravi », indique-t-il. « Je vois le potentiel et les promesses de ce groupe. Avec les jeunes, on peut faire mieux que ce que les gens attendent de nous. Nous avons un excellent mélange de vétérans, de joueurs qui ont fait leurs preuves et de joueurs motivés qui veulent se battre et prouver des choses. On va bien s’en sortir. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 33 31:18 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.