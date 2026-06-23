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Quel avenir pour Tyler Herro à Milwaukee ?

Publié le 23/06/2026 à 18:20 Twitter Facebook

NBA – Le natif de Milwaukee va retrouver sa ville. Si la franchise du Wisconsin le garde, car visiblement, les offres existent.

Joueur le plus référencé envoyé en échange de Giannis Antetokounmpo, avec son All-Star Game, son trophée de meilleur sixième homme et ses deux Finals, Tyler Herro aurait accueilli avec plaisir le transfert vers Milwaukee. C’est le journaliste Chris Haynes qui l’indique.

Il faut rappeler que l’arrière est né à Milwaukee et qu’il a fait son lycée là-bas. Il était même prévu qu’il rejoigne l’université de Wisconsin, avant finalement de faire son année universitaire à Kentucky. Pour les racines et pour s’offrir un nouveau départ après sept saisons à Miami, ce changement d’équipe est une bonne nouvelle pour lui.

Néanmoins, il peut encore se passer des choses pour Tyler Herro. The Athletic précise en effet que plusieurs franchises sont intéressées par son profil. Ce qui n’est pas une surprise puisque, ces derniers jours, on apprenait que les Pistons voulaient par exemple le récupérer. Avec ses 20 points de moyenne depuis plusieurs années, l’arrière est un joueur solide, qui plairait logiquement à énormément de monde.

Ainsi, les Bucks ne seraient pas fermés à l’idée de le transférer à nouveau, si une offre de qualité se présente. Sans doute que toutes les options sont en effet sur la table. Dont celle également de garder Tyler Herro, à qui il ne reste qu’une seule saison de contrat, à 33 millions de dollars, et qui sera donc libre dans un an.

L’avantage pour Milwaukee étant qu’il serait, on peut l’imaginer aisément, plus enclin à prolonger dans le Wisconsin vu ses attaches personnelles, donc que la franchise n’a pas nécessairement l’obligation de s’en séparer d’ici février 2027, pour ne pas le perdre sans contrepartie.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5
2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1
2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7
2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1
2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8
2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9
2025-26 MIA 33 31:18 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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