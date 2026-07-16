Aucune sanction pour Bam Adebayo et Tyler Herro

Le week-end dernier, Bam Adebayo et Tyler Herro ont commencé par s’expliquer avant d’en venir aux mains à Las Vegas. Au centre des débats, des commentaires critiques publiés sur les réseaux sociaux par le second envers le premier. Ensuite, le ton est monté et l’intérieur aurait frappé au visage son ancien coéquipier.

Quelques jours après, Tyler Herro, nouveau joueur de Milwaukee, avait expliqué vouloir tourner la page.

« Honnêtement, j’essaie simplement de passer à autre chose », disait l’arrière. Sauf que forcément, la NBA n’allait pas laisser passer cet incident sans, au moins, se pencher sur la question.

Un porte-parole de la ligue a finalement expliqué la décision de la NBA à The Athletic, en indiquant qu’après « avoir échangé avec les joueurs concernés et le syndicat des joueurs, tout le monde préfère passer à autre chose devant cet incident regrettable ». Par conséquent, « la ligue ne prendra aucune autre mesure ».

Bam Adebayo et Tyler Herro s’en sortent donc bien et les franchises de Miami et Milwaukee n’ont logiquement pas voulu commenter la décision de la ligue.