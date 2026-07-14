Tyler Herro veut « tourner la page » après son altercation avec Bam Adebayo

Après avoir refusé de commenter son altercation avec Bam Adebayo, Tyler Herro a finalement pris la parole. Mais pas pour livrer sa version de l’incident ou s’en prendre à son ancien coéquipier.

« Honnêtement, j’essaie simplement de passer à autre chose », explique-t-il à ESPN. « Je me concentre sur Milwaukee et sur la possibilité d’y construire quelque chose de spécial. »

Quelques jours plus tôt, les deux anciens partenaires s’étaient croisés sur un terrain d’entraînement de Las Vegas. Bam Adebayo aurait demandé des explications à Tyler Herro au sujet de commentaires critiques publiés sur les réseaux sociaux et attribués au nouveau joueur des Bucks. L’échange verbal avait ensuite dégénéré, et le pivot du Heat aurait frappé l’arrière près du menton…

Tyler Herro ne souhaite pas prolonger l’affrontement sur la place publique. Son discours est ainsi entièrement tourné vers les Bucks, où il débarque après avoir été inclus dans le transfert de Giannis Antetokounmpo.

« Ils viennent évidemment de transférer le meilleur joueur de leur histoire », rappelle-t-il d’ailleurs. « Nous voulons arriver et les aider à poursuivre ce qu’ils ont construit. »

Pas une revanche à prendre ?

Né à Milwaukee et formé dans le Wisconsin avant son passage à Kentucky, Tyler Herro ne présente pas ce retour dans sa région natale comme une occasion de régler des comptes avec le Heat.

« Je suis prêt à rentrer chez moi, pas pour prouver que tout le monde avait tort, mais simplement pour pouvoir représenter la ville et l’État », poursuit-il. « C’est déjà ce que je voulais faire à ma sortie du lycée. »

Son départ de Miami reste pourtant marqué par une fin de relation agitée avec Bam Adebayo. Les deux hommes, longtemps proches durant leurs sept saisons communes, se seraient éloignés au cours de la dernière année.

Le capitaine du Heat avait notamment plusieurs fois invité Tyler Herro à faire des efforts pour s’intégrer au nouveau système offensif d’Erik Spoelstra. Des remarques qui auraient fini par peser sur l’arrière, limité à 33 rencontres en raison de blessures à la cheville, à un orteil et aux côtes.

Quelques heures seulement après leur accrochage, mais alors qu’on n’était pas encore au courant de l’histoire avec Bam Adebayo, Tyler Herro assurait pourtant qu’il n’existait aucun malaise avec son ancienne franchise.

« Il n’y a que de l’amour à Miami », déclarait-il au bord du terrain lors du match de Summer League entre Heat et Bucks. « C’est simplement une occasion pour les deux camps de repartir à zéro et de prendre un nouveau départ. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 33 31:18 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.