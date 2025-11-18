Avec sa nouvelle attaque, le Heat se frotte à la défense de zone

On a pas mal parlé de la nouvelle attaque de Miami, basée sur un rythme extrêmement rapide et une utilisation réduite des écrans, afin de favoriser le un-contre-un et de limiter les aides.

Rapidement, on a donc vu des équipes défendre en zone face au Heat, notamment les Nuggets, et ça a visiblement donné des idées à d’autres. Dans une NBA où tout le monde s’observe et se copie ne permanence, il est ainsi logique que les joueurs d’Erik Spoelstra se retrouvent face à de plus en plus de zone. Comme face aux Knicks.

« Je continue de penser que nous allons trouver notre rythme, peu importe (ce qu’on nous oppose) », assure Erik Spoelstra. « Nous allons obtenir beaucoup d’expérience. Je suis sûr que les équipes vont nous faire de la zone, et c’est une bonne chose. Plus on voit de choses, plus on peut travailler dessus et élaborer un plan d’attaque. Nous verrons quels ont été les chiffres, mais ceux contre New York étaient très bons … Ce sera une bonne chose. »

« Faire circuler le ballon, se faire confiance et ne pas essayer d’être le héros »

Pendant trois quart-temps, les Knicks ont pourtant réussi à tenir les joueurs floridiens hors de la raquette, les limitant à 34 points (17/37 au tir) dans la peinture. Mais le Heat a trouvé des ouvertures sur la fin.

« Je trouve que nous avons fait ce qu’il fallait », a ainsi conclu Davion Mitchell lorsqu’on lui a demandé son avis sur la stratégie du Heat face à la zone des Knicks. « Évidemment, cela nous ralentit un peu. C’est le but de la défense de zone. Nous avons essayé de prendre de bons tirs et nous y sommes parvenus ce soir. »

Une attitude qu’il va sans doute falloir conserver face aux prochains adversaires.

« Il suffit de faire circuler le ballon, de se faire confiance et de ne pas essayer d’être le héros. Nous nous faisons confiance, nous faisons circuler le ballon et nous prenons de bons tirs » conclut ainsi le meneur de jeu.