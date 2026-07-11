Bam Adebayo en vient aux mains avec Tyler Herro à Las Vegas…

Comme Draymond Green et Jordan Poole il y a quelques années chez les Warriors, Bam Adebayo et Tyler Herro se sont retrouvés au cœur d’une altercation entre anciens coéquipiers. Longtemps associés à Miami, les deux hommes évoluent désormais dans des franchises différentes depuis le transfert de Giannis Antetokounmpo.

D’après ESPN, ils se sont expliqués de manière musclée vendredi matin, sur le terrain d’entraînement d’un hôtel de Las Vegas. L’échange verbal aurait ensuite dégénéré et Bam Adebayo aurait frappé Tyler Herro au niveau de la tête.

À l’origine de l’incident, on retrouve des commentaires attribués à Tyler Herro et diffusés sur les réseaux sociaux après son transfert à Milwaukee. Lors d’une discussion avec un fan, l’arrière aurait notamment critiqué le rendement défensif de Bam Adebayo, en le mettant en parallèle avec son imposant salaire.

Une altercation sur fond de défense et d’argent

– « Il y a un mec qui touche 60 millions de dollars, mais on préfère se préoccuper de moi et de ce que je fais… »

– « Tu penses qu’on devrait donner 60 millions de dollars à un joueur qui n’est élite en défense que certains soirs ? Je demande juste. »

– « Je demande juste si un défenseur d’élite mérite vraiment 60 millions de dollars par an ? Réponds à ça. »

– « Quand je suis en bonne santé, c’est moi qui ai besoin d’être aidé. D’ailleurs, en playoffs, qui les Cavs ont-ils cherché à neutraliser en priorité ? »

– « Quand je suis en bonne santé, c’est moi qui ai besoin d’être aidé, pas l’autre gars. »

En recroisant son ancien coéquipier à Las Vegas, Bam Adebayo aurait donc décidé de lui demander des explications. Le ton serait rapidement monté avant que l’échange ne devienne physique.

« Au courant » de l’incident, le Heat a indiqué ne pas vouloir le commenter. Même silence du côté des Bucks et de leur entraîneur, Taylor Jenkins.

Interrogé à son tour, Tyler Herro s’est contenté d’une réponse laconique : « Mon seul commentaire, c’est que je n’ai pas de commentaire à faire. »

Les deux joueurs n’auront plus à partager le même vestiaire la saison prochaine, Bam Adebayo étant toujours à Miami tandis que Tyler Herro évolue désormais à Milwaukee. Leurs prochaines retrouvailles entre le Heat et les Bucks promettent néanmoins d’être particulièrement surveillées.