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Après les Clippers, la NBA creuse le contrat de Gary Trent Jr.

Publié le 23/09/2026 à 17:09 Twitter Facebook

Après les sanctions infligées aux Clippers dans l’affaire Kawhi Leonard, la ligue poursuit une autre enquête pour possible contournement du salary cap, cette fois autour du contrat de Gary Trent Jr.

Gary Trent JrLa NBA n’en a pas fini avec les soupçons de contournement du « salary cap ». Selon The Athletic, l’enquête ouverte en juillet autour du nouveau contrat de Gary Trent Jr. avec les Bucks est toujours active.

L’arrière avait ainsi accepté de rejoindre Milwaukee via le salaire minimum, environ 2,6 millions de dollars, en 2024, avant de rempiler pour 7,5 millions sur deux ans avec une « player option ». Après l’avoir déclinée, il a finalement signé cet été pour 64 millions de dollars sur quatre ans.

Une énorme revalorisation qui a immédiatement intrigué, d’autant que l’accord n’avait été annoncé que le 11 juillet, alors que la plupart des équipes avaient déjà consommé l’essentiel de leur marge financière. D’autant que Gary Trent Jr. sortait de sa saison la plus difficile depuis son année rookie, avec 8,1 points à 39% au tir en 21 minutes.

Une éventuelle promesse au cœur de l’enquête

La question est donc simple : Milwaukee avait-il promis à Gary Trent Jr. de le rémunérer davantage plus tard, en échange de contrats moins élevés lors de ses deux premières saisons dans le Wisconsin ?

Une telle entente constituerait une violation des règles du salary cap. Pour le déterminer, la NBA a mandaté le cabinet Hecker Fink. D’après The Athletic, les Bucks et Klutch Sports, l’agence du joueur, coopèrent avec les enquêteurs. Un porte-parole de la ligue a simplement confirmé que « l’enquête est en cours ».

Le précédent le plus évident reste l’affaire Joe Smith. À la fin des années 1990, les Wolves avaient secrètement prévu plusieurs petits contrats afin d’obtenir les « Bird Rights » de l’intérieur avant de lui offrir un contrat maximum. Minnesota avait notamment perdu cinq premiers tours de Draft et le contrat de Joe Smith avait été annulé.

Milwaukee assure de son côté que les 16 millions de dollars annuels versés à Gary Trent Jr. correspondent simplement à l’évaluation que la franchise faisait de sa valeur sur le marché. Reste à convaincre les enquêteurs qu’aucune promesse n’avait été faite auparavant.

Gary Trent Jr. Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 POR 15 7:24 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7
2019-20 POR 61 21:50 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9
2020-21 POR 41 30:47 41.4 39.7 77.3 0.5 1.7 2.2 1.4 1.5 0.9 0.8 0.1 15.0
2020-21 TOR 17 31:46 39.5 35.5 80.6 0.4 3.2 3.6 1.3 1.7 1.1 0.7 0.2 16.2
2021-22 TOR 70 34:58 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3
2022-23 TOR 66 32:05 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.5 1.6 0.8 0.2 17.4
2023-24 TOR 71 28:05 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.6 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7
2024-25 MIL 74 25:35 43.1 41.6 84.8 0.3 2.0 2.3 1.2 1.7 1.0 0.6 0.1 11.1
2025-26 MIL 65 21:11 38.7 36.0 76.9 0.1 0.9 1.0 1.2 1.3 0.5 0.6 0.0 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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