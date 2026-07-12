Après deux saisons au rabais, Gary Trent Jr. touche gros aux Bucks

On le pensait sur le départ après l’arrivée de Tyler Herro à son poste et sa décision de tester sa cote sur le marché de la « free agency ». Après deux semaines de réflexion et plusieurs discussions autour d’un éventuel « sign-and-trade », Gary Trent Jr. a finalement choisi de prolonger l’aventure à Milwaukee.

Un choix largement facilité par l’offre des Bucks puisque l’arrière s’est engagé pour 64 millions de dollars sur quatre ans, soit 16 millions par saison en moyenne.

Une très belle revalorisation pour l’ancien joueur de Portland et Toronto, qui avait accepté de se relancer à moindre coût à Milwaukee. Après avoir touché 2,6 millions de dollars lors de sa première saison dans le Wisconsin, il avait signé pour 7,5 millions sur deux ans, avec une « player option » à 3,9 millions pour la deuxième année.

En la déclinant, Gary Trent Jr. prenait le risque de se retrouver sur un marché relativement fermé. Le pari s’est finalement révélé payant puisqu’il retrouve un salaire comparable, et même légèrement supérieur, à celui de son précédent contrat signé avec Toronto en 2021, pour 51,8 millions de dollars sur trois ans.

Reste désormais à lui trouver une place dans un secteur extérieur encombré. Tyler Herro devrait occuper le rôle de titulaire à l’arrière, tandis que les Bucks peuvent également compter sur Ryan Rollins, Kevin Porter Jr, AJ Green, Caris LeVert, Kasparas Jakucionis et le rookie Brayden Burries, choisi avec le 10e choix de la Draft.

Gary Trent Jr. pourrait donc devenir un « back-up » de luxe, voire glisser par séquences au poste 3. À Taylor Jenkins désormais d’articuler cette rotation très dense et de répartir les responsabilités autour de Tyler Herro.

Gary Trent Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 15 7:24 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7 2019-20 POR 61 21:50 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9 2020-21 POR 41 30:47 41.4 39.7 77.3 0.5 1.7 2.2 1.4 1.5 0.9 0.8 0.1 15.0 2020-21 TOR 17 31:46 39.5 35.5 80.6 0.4 3.2 3.6 1.3 1.7 1.1 0.7 0.2 16.2 2021-22 TOR 70 34:58 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3 2022-23 TOR 66 32:05 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.5 1.6 0.8 0.2 17.4 2023-24 TOR 71 28:05 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.6 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7 2024-25 MIL 74 25:35 43.1 41.6 84.8 0.3 2.0 2.3 1.2 1.7 1.0 0.6 0.1 11.1 2025-26 MIL 65 21:11 38.7 36.0 76.9 0.1 0.9 1.0 1.2 1.3 0.5 0.6 0.0 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.