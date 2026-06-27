Gary Trent Jr. va tester le marché

La fin de l’aventure semble se profiler pour Gary Trent Jr. à Milwaukee. Selon Chris Haynes, l’arrière des Bucks ne devrait ainsi pas activer sa « player option » à 3.9 millions de dollars pour la saison prochaine, afin de tester sa cote sur le marché de la « free agency ».

Son avenir dans le Wisconsin s’est assombri ces derniers jours, avec l’arrivée de Tyler Herro, puis les décisions de Kevin Porter Jr. et Gary Harris d’activer leur « player option », pour 5.4 et 3.8 millions de dollars.

À cela, il faut encore ajouter AJ Green, autre shooteur déjà présent dans l’effectif, ainsi que Kasparas Jakucionis, arrivé de Miami dans le transfert impliquant Giannis Antetokounmpo. Autant dire que les minutes sur les postes extérieurs s’annoncent particulièrement disputées.

Gary Trent Jr. avait rejoint Milwaukee l’été dernier, avant de prolonger pour deux saisons après des playoffs convaincants. Mais l’exercice 2025/26 a été plus compliqué pour l’ancien joueur des Raptors, qui a signé sa plus faible moyenne de points, et son plus faible temps de jeu, depuis sa saison sophomore.

Son profil reste toutefois lisible et recherché : un arrière capable d’écarter le jeu, de sanctionner à 3-points et d’apporter du scoring sans avoir besoin de monopoliser le ballon. Dans une ligue toujours avide de shooteurs, Gary Trent Jr. peut donc espérer trouver ailleurs un rôle plus clair, et sans doute un contrat au moins aussi intéressant que celui qu’il laisse sur la table à Milwaukee car plusieurs équipes (Detroit, Miami…) sont en quête de shooteurs.

Gary Trent Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 15 7:24 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7 2019-20 POR 61 21:50 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9 2020-21 POR 41 30:47 41.4 39.7 77.3 0.5 1.7 2.2 1.4 1.5 0.9 0.8 0.1 15.0 2020-21 TOR 17 31:46 39.5 35.5 80.6 0.4 3.2 3.6 1.3 1.7 1.1 0.7 0.2 16.2 2021-22 TOR 70 34:58 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3 2022-23 TOR 66 32:05 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.5 1.6 0.8 0.2 17.4 2023-24 TOR 71 28:05 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.6 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7 2024-25 MIL 74 25:35 43.1 41.6 84.8 0.3 2.0 2.3 1.2 1.7 1.0 0.6 0.1 11.1 2025-26 MIL 65 21:11 38.7 36.0 76.9 0.1 0.9 1.0 1.2 1.3 0.5 0.6 0.0 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.