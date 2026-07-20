Brayden Burries déjà prêt, Nate Ament encore en chantier

Brayden Burries a terminé sa Summer League avec une dernière sortie à 27 points lors de la victoire des Bucks face aux Sixers (96-94). Le 10e choix de la Draft a même inscrit le panier qui a scellé le succès de son équipe dans les dernières secondes.

Cette prestation n’était pas un cas isolé puisque l’ancien pensionnaire d’Arizona a bouclé ses quatre matchs de Summer League avec 23.5 points, 4.5 rebonds et 4.3 passes de moyenne, à 50% au tir et 36% à 3-points. L’arrière s’est également montré actif en défense, avec deux interceptions et un contre par rencontre.

« C’est un bon joueur des deux côtés du terrain. Évidemment, il a bien tiré, mais il a aussi bien défendu », le félicitait son entraîneur en Summer League, Patrick St. Andrews, après la victoire face aux Spurs, durant laquelle Brayden Burries avait inscrit 26 points. « On sent qu’il veut s’améliorer. Il me demande davantage de vidéos individuelles, surtout des séquences défensives. C’est impressionnant de voir un joueur aussi jeune demander cela. Quand il parle dans le vestiaire, il fait preuve d’une grande maturité pour son âge. »

À l’université, Brayden Burries avait déjà montré qu’il était un joueur puissant, capable d’encaisser les contacts pour terminer près du cercle. Une qualité également visible en Summer League. Dans un format où chaque joueur peut commettre dix fautes avant d’être exclu, sauf en demi-finale et en finale, le rookie n’a pas hésité à provoquer ses adversaires et à multiplier les paniers avec la faute.

« J’ai la chance d’avoir une excellente carrure, et en grandissant, mon père m’a aidé à utiliser mon corps », raconte Brayden Burries, qui mesure 1m92 pour 98 kg. « Ensuite, Arizona m’a aidé à affronter la rudesse du jeu. Enfin, le simple fait de savoir quand je dois aller chercher le contact ou quand je dois l’encaisser aide beaucoup. »

Nate Ament encore trop tendre physiquement

Brayden Burries n’était pas le seul rookie des Bucks suivi de près pendant cette Summer League. Sélectionné en 13e position, Nate Ament a connu des débuts plus compliqués, peinant à trouver son rythme et à peser offensivement. L’ailier a néanmoins terminé sa campagne estivale sur une prestation encourageante à 23 points face aux Hornets.

« C’est un autre joueur avec un excellent QI basket. Il peut défendre sur plusieurs postes et se faufiler entre les écrans si vous ne voulez pas changer, mais il est aussi capable de switcher pour défendre sur un autre joueur », détaille Patrick St. Andrews.

Le bilan reste toutefois contrasté. À sa sortie de l’université, les interrogations portaient notamment sur sa capacité à encaisser les contacts en NBA, avec son physique encore frêle pour un joueur de 2m07 et 96 kg. En Summer League, Nate Ament a effectivement été bousculé à plusieurs reprises lorsqu’il tentait d’attaquer le cercle.

Un constat qui ne refroidit pas les ambitions du jeune ailier, déjà déterminé à s’inscrire dans les pas de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee.

« C’est le rêve de tous les enfants, mais avoir cet honneur implique aussi de lourdes responsabilités », explique Nate Ament. « Si je suis l’un des visages de Milwaukee, je vais avoir beaucoup de responsabilités. Quand je vois ce que Giannis a fait ici, que ce soit pour la ville, pour la communauté ou en ramenant un titre, je veux faire la même chose. Je vais travailler très dur pour rapporter à cette ville autant de titres que possible. »

Deux rookies aux profils et aux degrés de préparation différents, mais qui ont tous les deux offert aux Bucks des raisons d’être optimistes.