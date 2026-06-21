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Collin Gillespie rempile à Phœnix pour 48 millions de dollars

Publié le 21/06/2026 à 7:21 Twitter Facebook

NBA – Comme attendu, Collin Gillespie ne bougera pas des Suns, où il va prolonger pour 48 millions de dollars sur quatre ans.

En attendant possiblement Jordan Goodwin et Mark Williams, les Suns s’assurent la re-signature de Collin Gillespie pour (d’après ESPN) 48 millions de dollars sur quatre ans. Comme il leur appartenait déjà cette saison, ils étaient autorisés à discuter avec lui depuis le week-end dernier.

Cette option était évoquée depuis plusieurs jours et cela n’aura donc pas traîné, permettant au joueur d’en finir avec les « two-way contracts » à l’approche de ses 27 ans. Car, depuis son arrivée dans la ligue en 2022 à sa sortie de Villanova, il était effectivement abonné aux contrats précaires dans le Colorado puis dans l’Arizona.

Révélé à Phoenix, après un premier passage à Denver sans relief mais auréolé d’un titre de champion 2023, Collin Gillespie aura explosé en 2025/26 avec 12.7 points, 4.6 passes, 4.1 rebonds et 1.2 interception de moyenne (à 40% à 3-points). Devenu le recordman des Suns en matière de paniers primés sur une saison, le « combo guard » a surtout su s’imposer dans le « backcourt » local en compagnie de Devin Booker, avec sa grosse qualité de shoot.

Collin Gillespie Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 DEN 24 9:23 46.4 39.5 66.7 0.0 0.8 0.9 1.1 1.0 0.5 0.6 0.0 3.6
2024-25 PHO 33 13:58 43.0 43.3 86.4 0.7 1.7 2.4 2.4 0.9 0.6 0.5 0.2 5.9
2025-26 PHO 80 28:32 41.8 40.1 87.4 1.1 3.0 4.1 4.6 1.6 1.2 1.6 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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