Collin Gillespie rempile à Phœnix pour 48 millions de dollars

En attendant possiblement Jordan Goodwin et Mark Williams, les Suns s’assurent la re-signature de Collin Gillespie pour (d’après ESPN) 48 millions de dollars sur quatre ans. Comme il leur appartenait déjà cette saison, ils étaient autorisés à discuter avec lui depuis le week-end dernier.
Cette option était évoquée depuis plusieurs jours et cela n’aura donc pas traîné, permettant au joueur d’en finir avec les « two-way contracts » à l’approche de ses 27 ans. Car, depuis son arrivée dans la ligue en 2022 à sa sortie de Villanova, il était effectivement abonné aux contrats précaires dans le Colorado puis dans l’Arizona.
Révélé à Phoenix, après un premier passage à Denver sans relief mais auréolé d’un titre de champion 2023, Collin Gillespie aura explosé en 2025/26 avec 12.7 points, 4.6 passes, 4.1 rebonds et 1.2 interception de moyenne (à 40% à 3-points). Devenu le recordman des Suns en matière de paniers primés sur une saison, le « combo guard » a surtout su s’imposer dans le « backcourt » local en compagnie de Devin Booker, avec sa grosse qualité de shoot.
|Collin Gillespie
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|DEN
|24
|9:23
|46.4
|39.5
|66.7
|0.0
|0.8
|0.9
|1.1
|1.0
|0.5
|0.6
|0.0
|3.6
|2024-25
|PHO
|33
|13:58
|43.0
|43.3
|86.4
|0.7
|1.7
|2.4
|2.4
|0.9
|0.6
|0.5
|0.2
|5.9
|2025-26
|PHO
|80
|28:32
|41.8
|40.1
|87.4
|1.1
|3.0
|4.1
|4.6
|1.6
|1.2
|1.6
|0.2
|12.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.