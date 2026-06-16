Collin Gillespie et Jordan Goodwin bien partis pour rester à Phoenix

Les Suns ont commencé les négociations avec Collin Gillespie et Jordan Goodwin, et les deux joueurs semblent bien partis pour rester à Phoenix. D’après les « insiders », plusieurs franchises rivales estiment en tout cas que les deux arrières vont prolonger avec la franchise de l’Arizona.

Une tendance déjà évoquée par John Gambadoro, d’Arizona Sports 98.7, qui rapportait dimanche que Phoenix faisait toujours de leur prolongation une priorité. Même son de cloche chez Michael Scotto, de HoopsHype, qui s’attend également à voir Collin Gillespie et Jordan Goodwin poursuivre l’aventure avec les Suns.

Pour Collin Gillespie, le marché semble déjà se dessiner. « Quand on parle avec des gens autour de la ligue, l’idée générale tourne autour de 12 ou 13 millions de dollars par an », explique Michael Scotto.

Le cas de Jordan Goodwin apparaît un peu moins clair, avec une valeur plus difficile à établir. L’arrière pourrait ainsi se situer dans une fourchette allant du minimum vétéran jusqu’à la « taxpayer mid-level exception ».