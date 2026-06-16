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Collin Gillespie et Jordan Goodwin bien partis pour rester à Phoenix

Publié le 16/06/2026 à 17:13 Twitter Facebook

NBA – Les Suns ont ouvert les discussions avec leurs deux arrières, et la concurrence s’attend à les voir rester dans l’Arizona.

Les Phoenix SunsLes Suns ont commencé les négociations avec Collin Gillespie et Jordan Goodwin, et les deux joueurs semblent bien partis pour rester à Phoenix. D’après les « insiders », plusieurs franchises rivales estiment en tout cas que les deux arrières vont prolonger avec la franchise de l’Arizona.

Une tendance déjà évoquée par John Gambadoro, d’Arizona Sports 98.7, qui rapportait dimanche que Phoenix faisait toujours de leur prolongation une priorité. Même son de cloche chez Michael Scotto, de HoopsHype, qui s’attend également à voir Collin Gillespie et Jordan Goodwin poursuivre l’aventure avec les Suns.

Pour Collin Gillespie, le marché semble déjà se dessiner. « Quand on parle avec des gens autour de la ligue, l’idée générale tourne autour de 12 ou 13 millions de dollars par an », explique Michael Scotto.

Le cas de Jordan Goodwin apparaît un peu moins clair, avec une valeur plus difficile à établir. L’arrière pourrait ainsi se situer dans une fourchette allant du minimum vétéran jusqu’à la « taxpayer mid-level exception ».

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Devin Booker 64 33:32 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 3.1 0.8 0.3 2.6 26.1
Dillon Brooks 56 30:24 43.5 34.4 84.2 0.8 2.9 3.6 1.8 1.8 1.0 0.2 3.3 20.2
Jalen Green 32 25:53 42.2 31.3 74.7 0.5 3.1 3.6 2.8 2.3 1.1 0.3 1.3 17.8
Grayson Allen 51 28:46 40.3 34.9 85.7 0.7 2.3 3.0 3.8 1.6 1.4 0.3 2.3 16.5
Collin Gillespie 80 28:32 41.8 40.1 87.4 1.1 3.0 4.1 4.6 1.6 1.2 0.2 1.6 12.7
Mark Williams 60 23:36 64.4 100.0 77.1 3.1 4.9 8.0 1.0 1.1 0.9 0.9 2.2 11.7
Royce O'neale 78 28:22 42.1 40.8 71.1 0.8 4.0 4.8 2.7 1.3 1.1 0.4 2.3 9.8
Jordan Goodwin 70 22:27 41.3 37.1 69.6 2.0 2.9 4.9 2.2 1.0 1.5 0.2 1.9 8.7
Oso Ighodaro 82 22:03 65.3 0.0 45.3 1.7 3.4 5.1 2.3 1.2 0.9 0.7 2.7 6.5
Ryan Dunn 70 19:21 45.3 33.1 48.9 1.4 2.8 4.2 1.5 0.8 0.9 0.4 1.9 5.8
Jamaree Bouyea 46 14:00 45.8 29.5 68.6 0.4 1.4 1.8 1.8 0.7 0.6 0.3 0.8 5.7
Haywood Highsmith 7 13:00 52.2 57.1 85.7 0.9 1.0 1.9 1.0 0.0 0.6 0.0 1.3 5.4
Amir Coffey 16 14:04 50.0 41.7 69.2 0.8 1.1 1.9 1.0 0.3 0.4 0.1 1.0 4.8
Rasheer Fleming 55 12:14 40.5 34.6 55.9 1.0 1.2 2.3 0.3 0.5 0.4 0.4 1.2 4.3
Koby Brea 12 7:00 41.7 43.3 100.0 0.1 0.6 0.7 0.8 0.3 0.1 0.0 0.5 3.8
Nick Richards 28 9:04 49.3 0 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 0.9 0.1 0.5 1.4 3.2
Khaman Maluach 46 8:56 53.3 23.8 71.0 1.1 1.8 2.9 0.1 0.5 0.1 0.7 0.9 3.0
Cj Huntley 4 10:00 54.5 0.0 0 0.5 0.8 1.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 3.0
Isaiah Livers 36 9:38 34.4 30.0 75.0 0.5 1.2 1.7 0.6 0.3 0.4 0.2 0.8 1.8
Nigel Hayes-davis 27 7:13 32.6 12.5 50.0 0.4 0.8 1.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.6 1.3

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