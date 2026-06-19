Draft
Les Hawks cherchent la meilleure solution avec leur huitième choix de Draft
Draft 2026 | Présentation de Mikel Brown Jr (Louisville)
Draft 2026 | Les Clippers ciblent Keaton Wagler ou Mikel Brown Jr. avec le 5e choix
Draft 2026 | Trois essais seulement pour Kingston Flemings

Les Suns protègent Mark Williams avant la « free agency »

Publié le 19/06/2026 à 9:08 Twitter Facebook

NBA – Mark Williams sera l’un des meilleurs pivots disponibles sur le marché, sauf que son avenir dépendra majoritairement des Suns.

Mark WilliamsArrivé à Phoenix il y a un an en provenance de Charlotte, quelques mois après son tristement célèbre transfert avorté vers les Lakers, Mark Williams arrive en fin de contrat cet été. Pour autant, il ne pourra pas faire totalement ce qu’il souhaite sur le marché, puisqu’il sera protégé.

Comme indiqué par Spotrac, le pivot des Suns a reçu une « qualifying offer » (9.6 millions de dollars) et ses dirigeants pourront donc s’aligner sur n’importe quelle proposition qui lui sera faite par une autre franchise.

Reste à savoir comment se déroulera sa « free agency ». Déjà parce qu’on se demande quelle est sa valeur sur le marché mais aussi quelle équipe est susceptible de lui offrir un contrat. Ensuite, parce que les derniers joueurs protégés n’avaient pas spécialement été vernis en 2025. Le risque pour Phoenix, c’est qu’il finisse par accepter sa « qualifying offer », faute de mieux, et qu’il signe où bon lui semble dans un an, quand il ne sera plus protégé.

Titulaire dans l’Arizona (11.7 points, 8 rebonds), Mark Williams avait d’abord retrouvé la forme grâce au staff médical local, avant de se blesser en fin de saison puis de manquer les premiers playoffs de sa carrière. En concurrence avec Oso Ighodaro et Khaman Maluach, il a appris cette semaine que son numéro de maillot allait dorénavant être porté par Devin Booker.

Outre l’intérieur de 24 ans, drafté en 2022 (15e choix), rappelons que les cas Collin Gillespie et Jordan Goodwin devront aussi être négociés par les Suns. Qui ont aussi proposé une « qualifying offer » à leur rookie Koby Brea.

LEXIQUE

– Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans sa dernière année de contrat de rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un « free agent protégé » et de s’aligner sur n’importe quelle proposition faite par une autre franchise. Si le joueur la signe ensuite, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra alors pas s’aligner.

Mark Williams Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0
2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7
2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3
2025-26 PHO 60 23:36 64.4 100.0 77.1 3.1 4.9 8.0 1.0 2.2 0.9 1.1 0.9 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Phoenix Suns en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes