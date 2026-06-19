Les Suns protègent Mark Williams avant la « free agency »

Arrivé à Phoenix il y a un an en provenance de Charlotte, quelques mois après son tristement célèbre transfert avorté vers les Lakers, Mark Williams arrive en fin de contrat cet été. Pour autant, il ne pourra pas faire totalement ce qu’il souhaite sur le marché, puisqu’il sera protégé.

Comme indiqué par Spotrac, le pivot des Suns a reçu une « qualifying offer » (9.6 millions de dollars) et ses dirigeants pourront donc s’aligner sur n’importe quelle proposition qui lui sera faite par une autre franchise.

Reste à savoir comment se déroulera sa « free agency ». Déjà parce qu’on se demande quelle est sa valeur sur le marché mais aussi quelle équipe est susceptible de lui offrir un contrat. Ensuite, parce que les derniers joueurs protégés n’avaient pas spécialement été vernis en 2025. Le risque pour Phoenix, c’est qu’il finisse par accepter sa « qualifying offer », faute de mieux, et qu’il signe où bon lui semble dans un an, quand il ne sera plus protégé.

Titulaire dans l’Arizona (11.7 points, 8 rebonds), Mark Williams avait d’abord retrouvé la forme grâce au staff médical local, avant de se blesser en fin de saison puis de manquer les premiers playoffs de sa carrière. En concurrence avec Oso Ighodaro et Khaman Maluach, il a appris cette semaine que son numéro de maillot allait dorénavant être porté par Devin Booker.

Outre l’intérieur de 24 ans, drafté en 2022 (15e choix), rappelons que les cas Collin Gillespie et Jordan Goodwin devront aussi être négociés par les Suns. Qui ont aussi proposé une « qualifying offer » à leur rookie Koby Brea.

LEXIQUE

– Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans sa dernière année de contrat de rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un « free agent protégé » et de s’aligner sur n’importe quelle proposition faite par une autre franchise. Si le joueur la signe ensuite, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra alors pas s’aligner.

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3 2025-26 PHO 60 23:36 64.4 100.0 77.1 3.1 4.9 8.0 1.0 2.2 0.9 1.1 0.9 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.