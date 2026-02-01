À Phoenix, Mark Williams abandonne son statut d’intermittent

Incroyable mais vrai : on ne joue que depuis 44 matches, mais Mark Williams a déjà égalé son record de rencontres disputées sur une saison complète ! Incapable de rester en bonne santé, il n’avait joué que 43 matches en 2022/23, 19 en 2023/24 et 44 en 2024/25, mais il s’est enfin décidé à quitter l’infirmerie à Phoenix.

Une excellente nouvelle pour les Suns, équipe surprise de la conférence Ouest, et pour le pivot himself, qui s’apprête à négocier un nouveau contrat cet été. Chouchouté par sa nouvelle franchise, il savoure cette forme de renaissance personnelle.

« J’ai mis en place un bon plan avec le staff » apprécie le 15e choix de la Draft 2022. « J’ai connu pas mal de blessures par le passé et l’idée était de mettre l’accent sur le renforcement global de mon corps, sans essayer d’en faire trop et sans essayer de surcompenser. J’ai travaillé sur le terrain, en salle de musculation et tout l’aspect récupération a été vraiment très bon. »

La revanche d’un grand blessé

À l’aise dans les systèmes de Jordan Ott, Mark Williams (12.1 points et 8.1 rebonds à 66% d’adresse) souhaitait en quelque sorte repartir de zéro et rattraper le temps perdu cette saison, après être passé de Charlotte à Phoenix.

Pour l’heure, tout se déroule à merveille et l’intersaison devrait s’avérer fructueuse pour lui : « D’une certaine manière, [j’étais encore plus motivé cette saison]. Je pense que ça faisait sens pour les deux parties [de ne pas signer de prolongation de contrat], mais je savais de quoi j’étais capable. Évidemment, la plus grande interrogation concernait ma disponibilité et mon physique, mais le staff et moi avons fait de l’excellent travail et, si je continue comme ça, tout se fera naturellement. »

Une belle revanche pour Mark Williams, désireux de prouver des choses en 2025/26, déjà un an après son transfert avorté chez les Lakers.

« C’était dingue. Je ne sais pas si j’ai déjà vécu quelque chose de similaire » admet l’ancien élève de Duke. « Aller là-bas pour trois jours et revenir… J’ai dû essayer de rester dans une routine normale et montrer à la ligue que ce n’était pas justifié. Mais je jouais avant et j’ai continué à jouer après. Je ne faisais rien d’inhabituel. Chaque blessure contractée, je m’en suis remis. Je n’ai pas eu de nouvelle gêne ou quoi que ce soit d’autre après. C’était juste fou. Bien sûr, en retournant à Charlotte, j’ai tenté de bien terminer la saison, tout en sachant déjà que je partirais sans doute après ça. Mais arriver ici, repartir de zéro et être là où on te veut vraiment… J’ai voulu montrer à tout le monde que je vais bien et que je cherche à être la meilleure version de moi-même chaque jour. »

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3 2025-26 PHO 44 24:03 65.6 100.0 78.4 3.1 5.0 8.1 1.0 2.3 1.1 1.1 1.0 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.