Mark Williams veut rattraper le temps perdu

S'il n'était pas si fragile, Mark Williams porterait en ce moment le maillot des Lakers. Mais voilà, son transfert de Charlotte à Los Angeles avait été annulé après un souci révélé lors de la visite médicale, et aujourd'hui l'intérieur se prépare à disputer sa première saison avec les Suns. Mais pour l'instant, pas question qu'il joue car le staff est très, très prudent avec lui…

« C’est un peu différent, mais je pense que c’est surtout par précaution, juste une façon de me préparer pour la saison, comme ils me l’ont expliqué », rapporte Williams, qui n'est toujours pas autorisé à s'entraîner normalement. « C’est une situation inédite pour moi… C’est étrange de ne pas jouer en présaison, mais tout se passe bien. »

Pour l'instant, Williams participe à tous les exercices et séances du camp d’entraînement à l'exception des séances de 5 contre 5. « Salle de musculation, entraînements avec l’équipe, mise en place des systèmes, exercices défensifs… », énumère l'ancien pivot de Charlotte, lorsqu'on l'interroge sur son quotidien. « Je suis dans une bonne situation. Ils ont un plan pour que je sois prêt pour la soirée d’ouverture. Je fais le maximum pour tenir toute la saison, et je suis impatient. Ils ont échangé deux choix de premier tour pour moi. Pour moi, il s’agit de profiter de chaque opportunité sur le terrain et de laisser le reste se faire naturellement. »

L'occasion de “repartir de zéro”

Les Suns débuteront la saison régulière à domicile le 22 octobre contre les Kings, et Williams assure qu'il sera en tenue ce soir-là : « Je jouerai le soir d’ouverture. Je serai prêt. » L'objectif est de retrouver son niveau de la saison passée lorsqu'il avait tourné à 15 points et 10 rebonds de moyenne en 44 matches avec les Hornets.

« Il ne faut pas oublier que Mark n’a que 23 ans », a rappelé Brian Gregory, le nouveau GM des Suns lors du media day. « Il a un bel avenir ici à Phoenix. Nous allons avancer avec stratégie et intelligence, mais il est sur une bonne dynamique. »

Dans sa dernière année de contrat, l'intéressé se sent déjà mieux, et pendant tout l'été, il a travaillé sur la puissance dans les jambes pour soulager ses chevilles et son dos fragiles. « Quand je monte au cercle, quand je pousse quelqu’un au poste, je sens la différence. Je me sens plus mobile, plus souple, plus bas sur mes appuis » assure-t-il, avant de parler de nouveau départ. « Parfois, quand tu te retrouves hors circuit, tu fais beaucoup de choses différentes, mais quand j’ai été échangé ici, j’ai vu une opportunité de repartir de zéro. Quand je suis arrivé à Phoenix, c'était le moment de me focaliser, et j’ai vraiment hâte d'être à la soirée d’ouverture. »

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 44 27 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.