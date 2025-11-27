Mark Williams prend de plus en plus de place dans la raquette des Suns

À l’issue de la rencontre d’hier face aux Kings, il assure ne pas être un grand amateur de surnom. Plus tôt dans la semaine, Devin Booker avait parlé de lui comme de « l’ancre » de la défense des Suns. Au regard de son début de saison régulière, Mark Williams semble être bien plus que cela.

En 29 minutes à Sacramento, il a fait étalage de son activité intérieure avec 21 points (9/12 aux tirs), 16 rebonds, dont 9 offensifs, 4 passes et 3 interceptions. Assurément son meilleur match de l’année pour celui qui avait déjà compilé 25 points et 11 rebonds, mais dans une défaite en prolongation face au Jazz.

« Il continue de se fixer de nouveaux standards pour lui-même, pour lesquels nous, en tant que staff et équipe, devons le tenir responsable », résume son coach Jordan Ott, qui voit ces rebonds offensifs comme autant de « possessions très importantes pour nous dans un soir où on ne shoote pas bien ». Tout de même 46% dont 33% à 3-points en l’occurrence.

On comprendra que le pivot, un temps en concurrence avec Nick Richards pour la place de titulaire, se pose en élément indispensable dans la raquette des Suns. Celui-ci n’est pas seulement un aspirateur de rebonds. Comme durant son mandat aux Hornets, il montre soir après soir sa capacité à finir au cercle, après un rebond ou non.

« Le voir d’aussi près, c’est clair : c’est un vrai talent. On en avait déjà vu des aperçus. À partir d’ici, ça ne peut qu’aller vers le haut », remarque Devin Booker, quand Royce O’Neale constate que « Mark a d’excellentes mains, en attaque comme en défense. Il utilise sa taille et son envergure pour créer des opportunités défensives pour nous, que ce soit en récupérant un ballon, en contrant ou en déviant une passe. C’est énorme et c’est une grande partie de notre défense. »

Devin Booker encore en pleine adaptation

Avec sa combinaison de taille et de qualités athlétiques, dont son prédécesseur Jusuf Nurkic dispose beaucoup moins, Mark Williams se pose en parachute, en second rideau. De sorte que les arrières peuvent mettre davantage de pression sur les porteurs de balle, sachant que les rotations derrière eux sont fiables.

Jordan Goodwin a bien compris que cette dimension était primordiale. « Surtout pour quelqu’un comme moi, qui est toujours sur le porteur de balle. Je sais qu’avec Mark derrière moi, ou Oso (Ighodaro), on a de bons protecteurs de cercle… Ça me permet simplement d’être plus agressif. Parce que je sais que si je me fais battre, j’ai quelqu’un juste là, au cercle, qui assure mes arrières. »

Et qui se pose également en point d’ancrage en attaque donc, auquel Devin Booker s’adapte encore. « C’est vraiment sympa. Il apporte des deux côtés du terrain, donc je dois continuer à le récompenser. Il vient me voir pendant les temps-morts et me dit : ‘Tu ne m’as pas vu sur cette action, je fais de mon mieux.’ Du coup, j’ai regardé pas mal de vidéos là-dessus, parce que c’est une nouvelle dynamique avec laquelle je n’ai pas vraiment joué auparavant. Et j’adore ça », livre le leader des Suns.

Pour l’heure privé de « back-to-back » en raison d’un genou meurtri, le pivot se rapproche du double-double de moyenne avec 12.9 points (65% aux tirs) et 8.9 rebonds, un peu en-dessous de sa production l’an dernier avec les Hornets. Mais son impact est indéniable, une « ancre » tout court en somme.

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3 2025-26 PHO 16 25:38 65.1 76.4 3.4 5.5 8.9 1.1 2.9 1.4 1.0 0.9 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.