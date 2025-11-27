Vainqueurs des Kings, les Suns restent invaincus dans la NBA Cup

Toujours invaincus dans cette NBA Cup, les Suns avaient l’occasion de valider leur ticket pour la phase suivante en cas de victoire sur le parquet de Sacramento, face à une équipe des Kings qui venait de renverser les Nuggets et les Wolves. Pour mettre toutes les chances de son côté, Phoenix démarre fort la rencontre avec un 7-0 d’entrée de jeu porté uniquement par Dillon Brooks. Si DeMar DeRozan ouvre le compteur des Kings, Sacramento accumule les pertes de balle et voit Devin Booker (19 points, 7 rebonds, 6 passes) donner 11 points d’avance à la franchise de l’Arizona après seulement trois minutes de jeu (15-4).

La star de Phoenix enfonce un peu plus les Kings en provoquant de nombreuses fautes, ce qui permet à Phoenix de prendre rapidement vingt points d’avance et de mener 41-16 après seulement douze minutes de jeu !

Dans le deuxième acte, les Kings corrigent légèrement leur début de match raté. Si Zach LaVine met un gros dunk, celui qui se montre le plus, c’est Keon Ellis. Il multiplie les bonnes actions défensives et il est le seul capable de mettre un tir de loin sur ce deuxième quart-temps. Dans son sillage, Sacramento revient à 18 points (60-42). Toutefois, les locaux sont menés 67 à 45 au moment de rejoindre les vestiaires.

Le réveil tardif des Kings

Après la pause, il faut attendre trois minutes pour voir Phoenix inscrire son premier panier, ce qui arrive par l’intermédiaire de Mark Williams (21 points, 16 rebonds) qui réussit un 2+1. Les Suns passent un troisième quart-temps compliqué où ils manquent d’adresse, ce qui permet à Sacramento de recoller au score. Avec deux tirs primés consécutifs, Keegan Murray (19 points, 8 rebonds, 3 passes) boucle un 12-0 en faveur des Californiens (72-63). Malik Monk (15 points, 6/12 au tir et 3/6 de loin) prend le relais de son ailier et inscrit les huit derniers points des Kings qui sont toujours menés 73 à 83 à la fin de ce troisième acte.

Les Suns débutent le quatrième quart-temps avec un 7-0, mais les Kings ne s’avouent pas vaincus pour autant. Zach LaVine et Russell Westbrook réussissent tous les deux un tir à 3-points pour ramener Sacramento à neuf points (93-86), mais Phoenix réalise un nouveau “run” pour reprendre 16 longueurs d’avance. Ce coup d’accélérateur sonne le glas des Kings, qui continuent de multiplier les pertes de balle tandis que Phoenix retrouve de l’adresse derrière l’arc.

Finalement, Phoenix s’en sort 112-100 et reste toujours invaincue dans cette NBA Cup 2025. En cas de victoire face au Thunder ce vendredi, les hommes de Jordan Ott s’assureront de jouer leur quart de finale à domicile. Du côté des Kings, l’élimination est actée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un retard à l’allumage fatal aux Kings. Sacramento a totalement raté son début de match avec trois pertes de balle en seulement trois minutes qui ont permis à Phoenix de rapidement prendre dix points d’avance. En plus de ces ballons perdus, l’adresse n’a pas été au rendez-vous puisque les coéquipiers de DeMar DeRozan n’ont réussi que 35% de leurs tirs avec un horrible 14% de loin. Au terme des douze premières minutes, ils étaient menés de 25 points et ils n’ont pas réussi à combler ce retard alors qu’ils ont remporté le deuxième et le troisième quart-temps.

– Malik Monk et Keegan Murray ont sonné la révolte. Si Sacramento ne s’est pas imposé, les hommes de Doug Christie ont pu espérer, surtout grâce à un solide troisième acte où le duo Malik Monk – Keegan Murray s’est montré. Ce tandem a permis aux Kings de revenir à neuf points, mais il s’est éteint en fin de match et les stars de l’équipe DeMar DeRozan et Zach LaVine n’ont pas réussi à prendre le relais.

– Des “roles players” qui répondent présents. Du côté de Phoenix, cette victoire est clairement à mettre sur le compte des “role players” qui ont empêché Sacramento de renverser le match. En fin de rencontre, Jamaree Bouyea et Collin Gillespie ont réussi des tirs importants pour redonner de l’air aux Suns. Ce dernier a d’ailleurs sorti un match accompli avec 21 points et 9 rebonds, tout comme Mark Williams, auteur d’un gros double-double avec 21 points et 16 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.