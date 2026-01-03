Mark Williams garde une dent contre les Lakers

Et si Mark Williams avait fini par rejoindre Luka Doncic et LeBron James aux Lakers en février 2025 ? Que se serait-il passé ? Personne ne le saura jamais. Les Californiens ont fini la saison en bricolant au poste 5 jusqu’au premier tour des playoffs face aux Wolves. JJ Redick s’était d’ailleurs illustré lors du Game 5 synonyme d’élimination en ne faisant entrer aucun pivot en jeu…

Le « front office » a corrigé le tir depuis en récupérant Deandre Ayton, et Mark Williams a pour sa part rebondi aux Suns. Pour autant, le pivot de 24 ans garde ce couac en travers de la gorge, comme il l’a confié dans le podcast « The Old Man and The Three » en compagnie de ses coéquipiers Collin Gillespie, Jordan Goodwin et Ryan Dunn.

« Honnêtement, je me suis dit : ‘Allez tous vous faire foutre’, vraiment. J’étais enthousiaste à l’idée d’arriver aux Lakers. Je pensais que j’étais le profil qui aurait vraiment pu les aider en entrant en playoffs. Et bien sûr, lorsqu’ils ont été éliminés, j’ai tweeté un petit smiley. J’avais la haine », a-t-il déclaré.

Jordan Goodwin, aujourd’hui son coéquipier à Phoenix, évoluait alors chez les Lakers. Lui aussi a été témoin de la frustration dans le vestiaire, d’abord parce qu’un trade annulé reste rare en NBA, mais aussi parce que tout semblait déjà bouclé. Dalton Knecht, annoncé comme la principale monnaie d’échange, s’était déjà préparé à faire ses valises.

Une motivation décuplée face à Los Angeles

« On pensait que l’affaire était réglé. Et puis un beau jour : boom, que s’est-il passé ? On a dit que son genou était dans un sale état. Mais il venait de jouer la semaine d’avant ou quelque chose comme ça, donc j’étais un peu confus », s’est remémoré Jordan Goodwin. « Donc c’était un peu bizarre, d’autant plus que Dalton était déjà parti. Son casier et ses affaires avaient déjà été retirées. Il était juste à côté du mien, et son nom était à côté de mon casier. Donc je me disais : ‘Ok, je le connais déjà un peu’, et j’étais enthousiaste aussi, car on avait un poste 5 qui arrivait enfin. Et le jour suivant, tout ça est parti en fumée. »

La suite a d’ailleurs alimenté le ressentiment : Mark Williams a poursuivi sa trajectoire sans pépin physique majeur, et il semble profiter de chaque confrontation contre les Lakers pour régler ses comptes. La saison passée déjà, il avait brillé en permettant à Charlotte de repartir de Californie avec une victoire.

Il faut croire qu’il a poursuivi la tradition cette saison puisqu’en trois confrontations face aux Lakers cette saison, Phoenix l’a emporté à deux reprises, et Mark Williams a brillé à chaque fois, tournant 17 points (à 22/26 au tir), 7 rebonds et 2 contres en 25 minutes en moyenne sur trois matchs. Il reste encore un match à la maison face à Los Angeles fin février, et nul doute que le pivot des Suns sera encore particulièrement motivé…

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3 2025-26 PHO 29 23:52 65.7 100.0 78.4 3.2 5.1 8.3 1.1 2.3 1.2 1.0 0.9 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.