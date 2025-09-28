Les Suns prennent particulièrement soin de Mark Williams

Même si la perspective de bénéficier des qualités de Mark Williams enchante tout le monde chez les Suns, le staff désormais dirigé par Jordan Ott ne compte pas brûler les étapes. Au-delà de l'épisode de son trade avorté aux Lakers pour raisons médicales, ses différentes blessures au pied, au dos, au genou, à la cheville et au pouce lors des trois dernières saisons à Charlotte ont poussé le nouvel entraîneur de Phoenix à procéder avec précaution.

Le joueur de 2m13 bénéficie ainsi d'un programme personnalisé pour le camp d'entraînement, plutôt axé sur le développement de la force physique. Et les premiers résultats ne passent pas inaperçus…

« On connaît l'histoire de Mark et on essaie de la changer », a précisé Jordan Ott. « On a adopté une certaine approche. Il est ici depuis le début et il se porte bien. Nous sommes le 26 septembre. Il a clairement gagné en force. Ça se voit quand il entre dans la salle. Il a vraiment une taille impressionnante. Je suis impatient de voir où ça le mènera, mais il nous reste encore quelques semaines ».

L'objectif, être prêt pour le 22 octobre

À ce titre, son temps de jeu devrait également être limité au cours des quatre matchs de présaison. L'important est qu'il soit prêt et au meilleur de sa forme pour le 22 octobre, à l'occasion du premier match de la saison face à Sacramento le 22 octobre, et pas avant.

« Personne ne pense que demain est le grand jour. On un entraînement demain, pas un match. Tout va se dérouler selon un plan précis, quels que soient les joueurs, jeunes ou vétérans. Il suit le plan à la lettre et continue d'accumuler les bons jours », a-t-il poursuivi.

Sur le plan basket, Jordan Ott sait tout le potentiel qu'il a en main. Un Mark Williams à 100% de ses capacités dans son dispositif, c'est indéniablement un gros plus…

« Du pick-and-roll, de la protection de cercle en défense… C'est juste un gros bébé. Il est tout simplement imposant. En tant que défenseur, il fait partie de ces joueurs qui dissuadent les adversaires même de se rapprocher du cercle. Ils savent qu'il est là. On sent sa présence. Je suis impatient de voir comment tout ça va se passer. Il est ici. Il est ici tous les jours. Je pense qu'il est à fond, plus que n'importe qui d'autre. Je sais qu'il travaille dur. Quand il sera sur le terrain, on sera heureux et enthousiastes ».

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 44 27 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.