Mark Williams n’a pas compris son transfert annulé par les Lakers

« On ne peut pas l’écrire autrement, n’est-ce pas ? C’est un scénario NBA. » Après 15 jours d’absence, Mark Williams a effectué son retour cette nuit sur le parquet des Lakers. L’équipe qui avait monté un échange pour le récupérer avant la « trade deadline » avant de se raviser pour des raisons médicales.

À l’instar de Dalton Knecht, qui devait faire le chemin inverse vers Charlotte, le pivot des Hornets a connu une séquence on ne peut plus mouvementée. « Tu passes de l’état de choc à l’excitation, puis de nouveau à l’état de choc », résume le joueur de 23 ans pour le Charlotte Observer.

« C’est beaucoup à gérer dans la tête, il faut prendre ce que la vie nous donne et tirer le meilleur parti de chaque opportunité que l’on a », philosophe-t-il à propos de ce faux départ. L’intérieur ne pensait pas avoir échoué les tests physiques, cela ne lui avait « même pas traversé l’esprit ».

Du ressort des Lakers

« Le soir où j’ai été échangé, j’ai joué un paquet de minutes. Je ne pensais pas que c’était possible. Depuis que je suis revenu au début de l’année, j’ai joué beaucoup », insiste-t-il avec ses 25 minutes par match. Touché au pied, il n’avait démarré sa saison que début décembre, puis connu des restrictions de temps de jeu.

Mark Williams, qui n’a joué que 62 matchs en cumulé durant ses deux premières saisons, estime que chaque blessure qu’il a subie a été « bien documentée ». « Et que je me suis rétabli et que je suis à 100% depuis. Je ne sais donc pas ce qui a motivé cette décision (d’annuler le transfert). C’était de leur ressort », juge-t-il en visant les Lakers.

Alors que certains imaginaient déjà un « match revanche » de sa part cette nuit, il s’est contenté de 10 points et 9 rebonds. Mais son équipe est repartie avec une victoire inattendue. En face, LeBron James ne s’est pas privé pour aller lui dunker dessus. Pourquoi s’en priver après tout ?

« Postérisé » par LeBron James !

« Il n’a jamais été un coéquipier. Il n’est jamais entré dans le vestiaire, il n’est jamais venu. On ne l’a jamais vu. On sait que l’échange a eu lieu, mais on ne l’a jamais vu. Alors quand il a été annulé, tout est redevenu comme avant. Ce n’était donc pas différent », se détache le « King ».

Charles Lee parle, lui, d’une réintégration « en douceur » du pivot des Hornets. « Il a joué un rôle important dès le premier jour. Il a été totalement impliqué, il a noué des relations phénoménales sur et en dehors du terrain avec ces gars. Ils réalisent qui il est en tant que personne, son caractère, l’attention qu’il porte au jeu et à son équipe. Ils voient aussi son talent […] et combien il les aide des deux côtés du terrain. Tous les joueurs sont donc heureux de son retour », assure le coach.

Pour Mark Williams, le plus important est maintenant de montrer qu’il est en bonne santé. Comme un pied de nez aux Lakers… « Pour rien au monde je n’aurais imaginé échouer à l’examen physique. Je suis donc impatient de jouer. Je réalise que c’est un business. De leur côté, ils pensaient que j’aurais pu les aider à gagner les playoffs, peu importe. Maintenant, je suis de retour ici, avec les gars, je suis enthousiaste », termine-t-il.

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 23 25 58.6 0.0 78.0 3.3 6.3 9.6 2.5 2.6 0.7 1.0 1.2 15.6 Total 85 23 62.1 0.0 73.2 2.9 5.5 8.3 1.1 2.4 0.7 0.9 1.1 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.