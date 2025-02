Échangé puis réintégré aux Lakers… Dalton Knecht a vécu une semaine « comme dans un film »

Imaginez être débutant dans la ligue, servir de monnaie d’échange par la franchise qui vous a drafté, et devoir finalement retrouver quelques jours plus tard vos ex-anciens partenaires et les dirigeants qui venaient de vous envoyer ailleurs. C’est en synthèse ce qu’a vécu Dalton Knecht ces derniers jours.

L’ailier rookie est ainsi passé de joueur bien installé dans la rotation de JJ Redick à nouveau membre des Hornets dans le cadre de l’échange autour du Mark Williams, pour finalement ne jamais rejoindre Charlotte. Des montagnes russes ponctuées mercredi par un premier match de « retour » en « Purple & Gold » du côté d’Utah.

« C’était un moment dingue » a rembobiné Dalton Knecht devant les médias. « On aurait dit que c’était un film. C’était difficile. J’ai été drafté ici donc Los Angeles compte beaucoup pour moi. »

Deux franchises et quatre villes en cinq jours

Sur le parquet du Jazz, Dalont Knecht n’a pas semblé particulièrement perturbé par les événements, avec 10 points en 17 minutes, dont trois paniers longue distance. Il y aurait pourtant eu de quoi gamberger après la situation rocambolesque des derniers jours. L’ailier était en plein atelier de tir au centre d’entraînement des Lakers mercredi 5 février dernier quand Rob Pelinka l’appelle dans son bureau pour lui annoncer qu’il va être échangé.

Direction Charlotte par avion dès le lendemain pour rejoindre ce qui semblait alors être sa nouvelle franchise. Puis un nouvel vol le samedi, de Charlotte à Detroit, où il devait disputer son premier match avec les Hornets dimanche dernier. C’est arrivé dans le Michigan que Dalton Knecht reçoit un nouveau coup de fil.

« Rob Pelinka m’a appelé et m’a dit : ‘Tu reviens parmi nous’ » a expliqué l’ancien joueur de la fac de Tennessee, alors que la visite médicale de Mark Williams n’avait pas été jugée réussie par les Lakers. « J’avais juste hâte de jouer, peu importe où j’allais. »

Cinq jours après son départ, Dalton Knecht revient dans les bureaux des Lakers pour un rendez-vous avec Rob Pelinka et JJ Redick. « Je veux juste jouer, c’est ce que j’ai dit à Rob et JJ. Je comprends que c’est un business, donc au final je leur ai dit : ‘Allons simplement jouer au basket’« .

Dalton Knecht préfèrerait rester aux Lakers

« J’ai trouvé qu’il avait un bon état d’esprit » a estimé JJ Redick mercredi au sujet de son ailier. « Il a bien joué. On ne parle plus de tout ça maintenant. Nous en avons parlé. Il est dans une bonne position, ça va bien lui et moi. »

Un signe de maturité et de professionnalisme pour le rookie, face à un chaos très rarement vu dans l’histoire de la NBA. Et qui pourrait ne pas être complètement terminé puisque les Hornets contestent l’échec de la visite médicale de Mark Williams…

« Je fais simplement ce que j’aime, aller sur le terrain et jouer » a commenté Dalton Knecht, qui a précisé ne pas avoir « la moindre idée » de ce qui pourrait se passer ou si la NBA pourrait rétablir l’échange. « Ce qui arrivera arrivera. Je vais juste jouer dur, peu importe où je vais, et j’espère que ce sera à Los Angeles. »

Après cette phrase, on n’ose imaginer ce que donneraient d’éventuelles retrouvailles avec ses très éphémères coéquipiers des Hornets si un nouveau coup de Trafalgar se produit.

Dalton Knecht Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 49 21 46.4 36.0 81.4 0.5 2.5 3.0 0.9 1.3 0.3 0.5 0.1 9.4 Total 49 21 46.4 36.0 81.4 0.5 2.5 3.0 0.9 1.3 0.3 0.5 0.1 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.