Luka Doncic et les Lakers s’écroulent face aux géants d’Utah

Changement radical de visage pour le Jazz. Deux jours après s’être contentée d’un rôle de faire-valoir pour les débuts de Luka Doncic, la formation basée dans l’Utah a signé une victoire autoritaire face aux Lakers (131-119), mettant fin à la série de six victoires de suite des coéquipiers de LeBron James.

En retrait et maladroit lors de la rencontre à Los Angeles plus tôt dans la semaine, Lauri Markkanen a cette fois enfilé sa cape de leader pour signer sa 4e sortie de l’année à 30 points ou plus, sur la base d’une belle adresse à 3-points (6/10). Outre son partenaire de raquette Walker Kessler, ses soutiens ont été nombreux.

Le trio des Lakers moins flamboyant

À commencer par Jordan Clarkson (21 points), proche du triple-double comme Isaiah Collier, mais également comme le joker très inspiré du banc du Jazz, Keyonte George (20 points et 10 passes). Moins flamboyants en attaque, les Californiens ont eu beaucoup de mal à contrôler tout ce petit monde. Et notamment dans un troisième quart-temps où le vent allait définitivement tourner en faveur des locaux, après une première période relativement équilibrée (64-56).

Face à un trio Luka Doncic – LeBron James – Austin Reaves beaucoup moins étincelant que lors de la manche précédente (temps de jeu limité par les fautes et son retour de blessure pour le premier, moins d’énergie venant du second, 1/10 de loin pour le troisième…), le Jazz a imposé un rythme fou pour signer un 22-2 dont les visiteurs ne se relèveront pas.

Quatre minutes après l’entame du dernier quart-temps, voyant son équipe être menée de plus de 20 points (116-94), JJ Redick a préféré vider son banc. Pour le plus grand plaisir de Bronny James qui s’est offert un record en carrière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 22-2 fatal. Les Lakers étaient pourtant encore bien dans le coup dans les minutes qui ont suivi la pause. À l’instar des deux caviars de suite de Luka Doncic, l’un vers LeBron James dans le coin, l’autre, merveilleux, dans le dos pour le seul tir primé d’Austin Reaves. La suite était moins joyeuse après trois pénétrations de suite concédées à Jordan Clarkson. Puis cette séquence folle où Keyonte George sanctionnait à 3-points, John Collins contrait la tentative de réponse instantanée de Jordan Goodwin, puis Markkanen enchaînait dans l’autre corner à 3-points pour faire vibrer le Delta Center comme rarement cette saison. Sur cette séquence d’ensemble d’environ cinq minutes, le score est passé de 74-69 à 96-71…

– Les dégâts de la paire Markkanen – Kessler. La grande histoire de ce match. Les Lakers n’ont pas trouvé de parade à l’adresse extérieure du Finlandais et à l’impact physique de son compère dessous. Kessler a signé un match à 100% aux tirs (8/8) et impressionné par ses six contres. Deux fois plus que toute l’équipe adverse ! Les Lakers, rapidement privés de Jaxson Hayes touché au visage, ont clairement manqué de dissuasion au cercle. Le nouvel arrivant Alex Len n’a pas vraiment pesé en la matière, ainsi le Jazz a inscrit 18 points de plus que son adversaire dans la raquette (54 à 36).

– Treize points laissés sur la ligne… On oublierait parfois que Luka Doncic n’est pas vraiment un exemple en matière de lancers-francs. Lui qui n’a jamais bouclé une saison au-delà des 80% de réussite a terminé avec un médiocre 1/5 cette nuit, tirant vers le bas le ratio d’ensemble de son équipe : seulement 17/30.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.