Les Hornets n’excluent pas d’attaquer les Lakers

« Nous sommes ravis de le voir rejoindre à nouveau notre équipe pour sa présence dynamique au poste de pivot titulaire. Son retour renforce notre équipe et nous sommes impatients de retrouver son impact qu’il aura sur le terrain et en dehors. » C’est par ces mots que les Hornets avaient réagi à l’annulation du transfert de Mark Williams aux Lakers, après qu’il a échoué aux tests physiques.

Mais du côté de Charlotte, on s’estime lésé, et les dirigeants ont pris contact avec la NBA pour contester le diagnostic du staff médical des Lakers. Selon ESPN, les Hornets « évaluent les moyens de contester le processus d’évaluation des Lakers ou de rechercher des solutions alternatives » auprès de la NBA. Selon nos confrères, l’examen physique de Mark Williams a révélé de nombreux problèmes, qui expliquerait pourquoi le pivot a manqué 60% des matchs des Hornets au cours de ses trois saisons. Comme la « trade deadline » est passée, les joueurs impliqués sont retournés dans leurs franchises respectives, mais aucun n’a joué. Que ce soit Dalton Knecht et Cam Reddish aux Lakers lundi face au Jazz, et Mark Williams aux Hornets contre les Nets. Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 23 25 58.6 0.0 78.0 3.3 6.3 9.6 2.5 2.6 0.7 1.0 1.2 15.6 Total 85 23 62.1 0.0 73.2 2.9 5.5 8.3 1.1 2.4 0.7 0.9 1.1 11.6 Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.