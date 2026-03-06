Matchs
Les Suns perdent aussi Mark Williams

Après Dillon Brooks et Jordan Goodwin, c’est maintenant Mark Williams qui rejoint l’infirmerie de Phoenix, à cause de son pied.

Libéré de ses pépins physiques depuis le début de cette saison, mais dans le dur récemment, Mark Williams doit s’arrêter entre deux et trois semaines. À cause d’une réaction de stress osseux au pied gauche, stade généralement précurseur d’une fracture de fatigue.

Ce n’est pas la première fois que le pivot est touché à cette zone et, clairement, Phoenix le surveillera de près. D’autant que l’on sait qu’il est couvé physiquement depuis son arrivée dans l’Arizona.

Utilisé à 56 reprises cette saison, son record en carrière, Mark Williams (11.6 points, 8.1 rebonds) va donc laisser un vide dans la raquette des Suns. On imagine que Jordan Ott fera encore plus confiance à son sophomore Oso Ighodaro et à son rookie Rasheer Fleming dans la peinture, alors que Khaman Maluach pourrait (enfin) avoir sa chance dans la rotation.

Si Devin Booker est revenu sur les parquets, c’est en tout cas un nouveau blessé majeur à Phoenix, après Dillon Brooks (main) et Jordan Goodwin (mollet). Préjudiciable en vue d’une qualification directe pour les playoffs ?

Mark Williams Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0
2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7
2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3
2025-26 PHO 56 23:36 63.3 100.0 76.7 3.1 5.0 8.1 1.0 2.2 0.9 1.1 0.9 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
