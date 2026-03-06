Les Suns perdent aussi Mark Williams

Libéré de ses pépins physiques depuis le début de cette saison, mais dans le dur récemment, Mark Williams doit s’arrêter entre deux et trois semaines. À cause d’une réaction de stress osseux au pied gauche, stade généralement précurseur d’une fracture de fatigue.

Ce n’est pas la première fois que le pivot est touché à cette zone et, clairement, Phoenix le surveillera de près. D’autant que l’on sait qu’il est couvé physiquement depuis son arrivée dans l’Arizona.

Utilisé à 56 reprises cette saison, son record en carrière, Mark Williams (11.6 points, 8.1 rebonds) va donc laisser un vide dans la raquette des Suns. On imagine que Jordan Ott fera encore plus confiance à son sophomore Oso Ighodaro et à son rookie Rasheer Fleming dans la peinture, alors que Khaman Maluach pourrait (enfin) avoir sa chance dans la rotation.

Si Devin Booker est revenu sur les parquets, c’est en tout cas un nouveau blessé majeur à Phoenix, après Dillon Brooks (main) et Jordan Goodwin (mollet). Préjudiciable en vue d’une qualification directe pour les playoffs ?

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19:15 63.7 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 26:44 64.9 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 44 26:37 60.4 0.0 80.4 3.0 7.2 10.2 2.5 2.4 0.7 1.6 1.2 15.3 2025-26 PHO 56 23:36 63.3 100.0 76.7 3.1 5.0 8.1 1.0 2.2 0.9 1.1 0.9 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.