Pourquoi les Suns ne font-ils pas jouer Khaman Maluach ?

Depuis le début de saison, 53 joueurs draftés en juin 2025 ont disputé au moins une minute sur les parquets. Et 51 ont inscrit 10 points ou plus, Noa Essengue faisant partie des deux joueurs (avec Max Shulga) sans point ni panier, le Français ayant seulement eu six minutes avant de se blesser et d’être forfait pour l’intégralité de l’exercice.

Et en 46e position des points marqués chez les rookies, on retrouve Khaman Maluach. Et si cela mérite d’être évoqué, c’est parce que le jeune talent du Soudan du Sud a été sélectionné en 10e position. Mais avec ses 107 minutes et 31 points depuis le début de saison, les Suns ne l’utilisent presque jamais. Une situation très rare pour un Top 10, mais qui s’explique néanmoins, et par deux bonnes raisons.

La première, c’est le surprenant niveau de Phoenix. Annoncés plus que moyens après les départs de Kevin Durant et Bradley Beal, finalement, Devin Booker et ses coéquipiers sont dans la course pour les playoffs, avec un bilan de 32 victoires pour 23 défaites et une 7e place de l’Ouest. « KD » en est d’ailleurs le premier surpris. Dès lors, la priorité est d’être compétitif et non pas de permettre à un rookie de faire ses armes, donc de faire des erreurs.

Des Suns compétitifs quand lui ne l’est pas encore

Surtout quand, et c’est la deuxième raison, ce débutant n’est clairement pas prêt pour le haut niveau. Khaman Maluach, 19 ans, a en effet de grosses limites, largement évoquées au moment de sa Draft. Dès lors, c’est impossible d’obtenir des minutes derrière Mark Williams et Oso Ighodaro. Même si Nick Richards, qui était un concurrent de plus, n’est plus là, envoyé à Chicago, le pivot ne peut pas exister dans la rotation.

« Il savait qu’il allait devoir travailler dur dès le premier jour », avait commenté son entraîneur Jordan Ott, début février. « Pour un joueur que l’on veut développer, sa capacité à être disponible est très importante. On a parlé avec lui de ses habitudes, on a mis en place des routines, et il fait des progrès. C’est l’essentiel car ça va se traduire dans l’ensemble de sa carrière. »

Quel avenir immédiat pour lui alors ? « La G-League l’a clairement aidé et on a pu voir comment il est sur un terrain NBA. Il a pu accumuler de l’expérience », poursuit le coach des Suns. « Notre équipe fonctionne bien et nos intérieurs sont en bonne santé. Khaman va progresser. Il a 19 ans et reste en bonne position. »

En six matches dans l’antichambre de la NBA, Khaman Maluach a effectivement cumulé de bonnes statistiques en tournant à 15.8 points à 57% de réussite au shoot, 12.3 rebonds et 3 contres de moyenne en 30 minutes.

Khaman Maluach Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHO 23 4:39 45.8 0.0 90.0 0.3 0.8 1.1 0.1 0.7 0.0 0.4 0.4 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.