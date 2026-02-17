Kevin Durant, premier surpris par le parcours des Suns

« Olala… c’est de la folie cette conférence », lâche Kevin Durant, interrogé sur la densité de l’Ouest. « Tu peux perdre deux places au classement en une seule nuit, puis remonter de deux rangs la suivante », remarque-t-il.

Si le Thunder et les Spurs sont bien installés, respectivement à la première et seconde place de la conférence, les cinq équipes suivantes se tiennent en seulement trois matchs. Les Nuggets (35 victoires – 20 défaites) ne comptent ainsi que trois succès de plus que les Suns (32 victoires – 23 défaites).

« Regardez Phoenix, que personne ne voyait aussi bon et qui, une fois sur le terrain, ressemble à un candidat au titre », décrit « KD ». Un beau clin d’œil envers son ancienne formation qu’il accusait, début janvier, de l’avoir injustement pointé du doigt pour l’échec de leur expérience commune passée.

« J’ai le sentiment qu’ils ont voulu faire de moi leur bouc émissaire pour tous les problèmes que nous avions en tant qu’équipe la saison dernière », pestait Kevin Durant dont l’ex-équipe, au moment de ce « All-Star Break », n’a que quatre victoires de moins que l’ensemble de l’exercice passé (36v-46d).

Des Suns qui ont tourné la page de ce fameux « Big Three » (Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal). « On avait parlé de bâtir une nouvelle identité, une nouvelle culture, de jouer dur et d’être compétitifs. Je pense que c’est ce que nous avons fait sur les 55 premiers matchs », juge le propriétaire Mat Ishbia.

Un échantillon encore trop faible

« Maintenant, il faut être réguliers et maintenir cela sur la seconde moitié de l’année, puis la suivante. Je suis vraiment fier, tout le monde se donne à fond et ça se passe bien », poursuit le dirigeant dont la formation va reprendre jeudi prochain à San Antonio, avant d’enchaîner à domicile (Magic, Blazers, Celtics et Lakers).

Les attentes du propriétaire restent ainsi inchangées pour le restant de la saison. Avec l’idée que 55 matchs « ne sont pas suffisants » pour se rendre compte du potentiel de cette équipe, pas épargnée par les blessures, désormais emmenée par la paire Devin Booker – Dillon Brooks.

« Notre niveau de concentration doit être extrêmement élevé, surtout à l’Ouest. Il y a un écart de seulement deux ou trois matchs qui peut vous faire basculer dans la course aux playoffs, que ce soit à la quatrième, cinquième ou même la troisième place. On doit rester vraiment concentrés », est également conscient l’ailier, échangé par les Rockets avec Jalen Green contre Kevin Durant.

Ce transfert, couplé au départ de Bradley Beal vers les Clippers et au renvoi de Mike Budenholzer, remplacé par Jordan Ott, avait scellé le virage voulu par la franchise de l’Arizona lors de la dernière intersaison.

« Tout est différent. Le coach est différent, les joueurs aussi. Toute la situation a changé. L’an dernier, on a essayé, vraiment, mais on a échoué. On a tourné la page et, en ce moment, tout tourne à plein régime. On a évidemment une marge de progression, mais on aime la position dans laquelle on se trouve », apprécie Devin Booker.

« Nous sommes encore en pleine progression. On essaie de rester en bonne santé pour voir quel sera notre plein potentiel quand tout sera bien en place. La fin de saison s’annonce passionnante », affiche le cadre d’une équipe qui, ironie de l’histoire, semble parfaitement capable de finir devant les Rockets de « KD » au classement.