Kevin Durant savoure sa revanche sur les Suns

Kevin Durant avait clairement un message à faire passer aux Suns. Il reste 5,1 secondes à jouer entre Houston et Phoenix, les deux équipes sont à égalité, 97-97. « KD » obtient le ballon suite à une remise en jeu. De deux dribbles sur sa droite, il se décale face à Royce O’Neale, avec Devin Booker non loin. Il s’élève à 3-points et fend le cercle avant de célébrer d’un sourire narquois et d’un geste semblant signifier : ‘Dites-leur de rentrer chez eux’. Les Rockets se sont imposés grâce à leur star, tout spécialement motivée par cette affiche contre son ancienne équipe.

Auteur d’un bon match, mais maladroit de loin, Kevin Durant n’a pourtant pas hésité un seul instant pour clore les débats derrière l’arc, alors qu’il n’était qu’à 1/11 alors. « Tous mes tirs à 3-points avaient l’air bons quand ils quittaient ma main » a-t-il réagi juste après le buzzer. « Certains ont tapé le fond du cercle. Mais je me disais que j’allais en mettre un à un moment. Je n’ai pas arrêté de dire à l’équipe que j’allais en mettre un à un moment. Par la grâce de Dieu, c’était le dernier. » Le plus important, celui de la gagne au terme d’un match très disputé.

Face à son ex, Kevin Durant ne pouvait pas laisser passer l’occasion de briller. Et la dernière possession a presque semblé écrite d’avance, alors que les Suns n’ont pas trop mis la pression à leur ancien joueur. « Je savais que ce tir allait rentrer quand je suis sorti du temps-mort », assure KDnt. « Je savais qu’avec le système qu’avait mis en place le coach, ça allait être difficile pour eux de foncer sur moi et faire une prise à deux. »

« Il a fait ça toute sa carrière » rappelait l’entraîneur Ime Udoka, reconnaissant. « C’est en partie la raison de pourquoi vous le signez, l’efficacité qu’il amène pour terminer les rencontres. Vous savez que vous allez avoir un bon tir, ou qu’il va obtenir un bon tir pour quelqu’un d’autre quand les équipes adverses le serrent de près. C’est un des meilleurs pour réussir cela, et des meilleurs joueurs de l’histoire en fin de match. Quand il sort d’écran et qu’il a une bonne position comme celle-ci, il n’y a rien à faire pour la défense. Il va simplement mettre son tir ou non. »

« Cela fait du bien de jouer contre une équipe qui t’a mis dehors »

« Est-ce que cela veut en dire plus de mettre ce tir contre Phoenix ? Très clairement » insiste Kevin Durant, pesant ses mots. « C’est un endroit que je ne voulais pas quitter. Je ne veux pas en faire trop, mais vous faire dégager de quelque part… J’ai le sentiment qu’ils ont voulu faire de moi leur bouc émissaire pour tous les problèmes que nous avions en tant qu’équipe la saison dernière. »

Son trio avec Devin Booker et Bradley Beal n’a ainsi jamais pris forme chez les Suns, l’expérience se concluant sans la moindre série de playoffs remportée en deux ans et une onzième place à l’Ouest la saison passée.

Relancé sur le sujet, Kevin Durant enfonce le clou. « Cela fait du bien de jouer contre une équipe qui t’a mis dehors et t’a fait porter le chapeau pour tous ses problèmes. Et cela m’a fait mal, parce que j’ai donné toute mon énergie, mon amour et mon attention aux Suns et à Phoenix, et plus globalement à l’Arizona. Mais c’est du business. »

« Quand vous jouez contre une ancienne équipe, vous avez un poids sur les épaules », poursuit-il. « Vous ne voulez pas qu’il soit trop lourd et que cela interfère avec votre jeu, ou avec vos coéquipiers. Mais au fond de votre tête, il est là. Je n’ai que de l’amour pour ces joueurs, mais je veux battre cette équipe. Je veux leur montrer que j’en ai encore dans le réservoir, même si je suis âgé. Je peux toujours jouer. Je crois que chaque joueur a cet état d’esprit quand il affronte son ancienne équipe. Je ne crois pas que ce soit malveillant envers elle. Mais en tant que compétiteur, vous voulez la battre, et le faire sur un tir de la victoire comme celui-là… »

Clutch à plus d’un titre

Ce shoot gardera donc une saveur particulière pour Kevin Durant, mais pas seulement pour lui. « J’ai dit à Kevin que c’était le meilleur moment que j’ai vécu en tant que Rocket », sourit Amen Thompson en conférence de presse. Le héros du soir, lui, temporise : « Oui, cela fait du bien de les battre et de mettre un tir pour la gagne, mais ce n’est rien de plus. C’est juste un instant. C’est quelque chose auquel je ne penserai plus demain. »

Reste que ce « moment » pèse lourd au classement : Houston avait besoin d’un succès référence pour s’éloigner de la zone play-in, et repousser sa victime du soir, désormais reléguée à 2,5 victoires. Dans le Texas, Kevin Durant dit aussi avoir retrouvé une franchise prête à l’accueillir à bras ouverts après l’amertume de la fin à Phoenix.

« Être hué ici pendant tant d’années en tant qu’adversaire, vous savez, cela fait du bien d’être ici et de recevoir de l’amour », se réjouit-il. « J’aime Houston. J’aime le Texas. Je suis reconnaissant de jouer pour les Rockets. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 30 36:02 52.3 42.3 89.4 0.3 4.7 5.0 4.6 2.2 0.7 3.2 1.0 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.