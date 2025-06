Draft 2025 | Présentation de Khaman Maluach (Duke)

Il y a un peu moins d’un an, Team USA passait tout près d’une énorme déconvenue contre le Soudan du Sud, dans sa préparation aux JO de Paris. Ce résultat, 101-100 pour les futurs médaillés d’or, avait éclipsé tout le reste de la soirée, mais un ado géant de 17 ans, Khaman Maluach, avait tout de même attiré les regards. Capable de contester Anthony Davis en altitude avant de finir au dunk de l’autre côté du cercle six secondes plus tard, ou de faire mouche à mi-distance puis derrière l’arc, le futur joueur de Duke avait laissé entrevoir de premiers flashs saisissants de son potentiel. Après une saison réussie chez les Blue Devils, il s’est un peu plus imposé comme l’intérieur le plus attendu de cette Draft.

Khaman Maluach a, mine de rien, réussi une petite prouesse : être déterminant dans le succès d’une université de renom jusqu’au Final Four NCAA, le tout avec à peine cinq années de basket derrière lui.

Phénomène physique, le pivot était presque destiné à figurer haut dans les carnets des scouts. Le joueur de 18 ans y a ajouté des progrès notables au fil de la saison, dans un rôle limité aux côtés de Cooper Flagg ou Kon Knueppel. Il n’a peut-être encore effleuré qu’une partie de son potentiel, mais le combo apport immédiat / marge de progression place déjà Khaman Maluach parmi les principaux noms de cette cuvée 2025. Et même s’il faudra se montrer patient et assumer quelques frustrations, la franchise qui le sélectionnera pourrait bien finir avec un des tout meilleurs joueurs de cette promotion.

Profil

Poste : pivot

Taille : 2,15m

Poids : 115 kg

Equipe : Duke Blue Devils

Stats 2024/25 : 8,6 points (à 71,2%), 6,6 rebonds, 1,3 contre en 21,2 minutes

Points forts

– Les mensurations. Très grand par la taille, Khaman Maluach devient tout simplement immense une fois qu’il étend ses bras interminables. Son envergure de 2m30 est la plus grande de cette Draft et le placera parmi les plus impressionnantes de NBA dès son arrivée. Les chiffres sont d’autant plus impressionnants qu’il est étonnamment mobile pour son gabarit.

– La protection d’arceau. Avec 1,3 contre, on pourrait presque croire que le Soudanais du Sud n’est pas si impressionnant dans ce registre. C’est surtout parce que Maluach est un intimidateur, plus qu’un contreur. Il mise davantage sur ses longs segments pour gêner ses adversaires : -6,5 % de réussite sous le cercle pour les adversaires de Duke cette saison avec Maluach sur le parquet. Et sa capacité de déplacement le rend tout aussi intéressant en défense sur une situation d’écran.

– Les qualités de finition. Khaman Maluach n’a pas la palette technique la plus étendue pour scorer près du cercle. Mais il connaît ses forces et les exploite très bien, avec 80,6 % de réussite près du cercle, majoritairement des dunks, mais aussi quelques lay-ups grâce à un toucher intéressant. Il devrait pouvoir rapidement faire des dégâts par séquences sur « pick-and-roll » avec un quasi parfait 42/47 au tir dans ces situations cette saison.

Points faibles

– Le bagage technique. Contrepartie de ce petit nombre d’années de basket derrière lui, Khaman Maluach a encore beaucoup de travail sur quelques fondamentaux techniques à première vue « basiques ». Il est encore très fruste avec ses mains, que ce soit pour poser son dribble, mais surtout pour capter des rebonds, notamment défensifs (3,4 par match seulement), ce qui est très surprenant pour un joueur de sa taille. Il va devoir travailler sur sa coordination, ou encore son timing, loin d’être optimal, notamment au contre, ce qui l’a poussé à commettre de nombreux contres en phase descendante au niveau universitaire.

– Les qualités ballon en main. Si son utilisation à Duke n’a pas aidé à le faire travailler sur ces aspects de son jeu, Khaman Maluach semble encore loin de pouvoir créer offensivement pour lui comme pour les autres. Sa qualité de passes est très moyenne, et son centre de gravité très haut associé à son manque de qualités techniques devrait limiter sa capacité à faire la différence par son dribble ou son attaque de cercle. La qualité de son tir est à ce stade plus une source de fantasmes pour l’avenir, qu’une vraie force sur laquelle construire sa carrière, même si ses 76,6 % aux lancers-francs vont au moins l’aider à ne pas subir les coups de sifflet.

Comparaison

Physiquement comme techniquement, il y a du Mark Williams chez Khaman Maluach, soit a minima l’assurance d’un rôle de titulaire en NBA malgré ses limites. Si sa progression venait à stagner, il pourrait être une version un peu améliorée d’un Bismack Biyombo comme niveau plancher. Son entrain pour travailler son tir extérieur pourrait à terme lui ouvrir les portes d’une catégorie rare de protecteur de cercle / shooteur, tel Brook Lopez ces dernières années.

Pronostic

Entre la 5e et la 10e place de cette Draft, en fonction des besoins et de l’orientation d’équipes comme Utah en 5e place (quid de l’avenir de Walker Kessler ?), Washington en 6e place ou Brooklyn au 8e rang.