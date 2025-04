Khaman Maluach avec Kon Knueppel et Cooper Flagg à la Draft 2025

Y aura-t-il trois Blue Devils dans le Top 10 de la Draft 2025 ? Cooper Flagg (presque) assuré d’être choisi en première position, deux de ses coéquipiers sont aussi bien placés pour être très vite appelés par Adam Silver : Kon Knueppel et Khaman Maluach. Ce dernier vient ainsi de confirmer son intention de rejoindre la Grande Ligue.

Il faut dire que le géant du Sud Soudan (2m18, 18 ans) est annoncé en 7e position par ESPN, grâce à son envergure démesurée (2m25), lui qui atteint les 2m98 bras levés…

Plutôt mobile pour son gabarit, Khaman Maluach a ainsi signé une bonne saison avec Duke, compilant 8.6 points, 6.6 rebonds et 1.3 contre de moyenne en 21 minutes, à 71% de réussite au tir. Bien sûr, il reste avant tout un prospect défensif, dont le développement pourrait prendre du temps, et donc réclamer de la patience.

Mais sa taille, son énergie et sa mobilité en font un joueur forcément intrigant, capable de représenter à terme le socle d’une défense, ainsi qu’au minimum une solution offensive dans les airs.

Il reste toutefois encore pas mal de travail, comme l’a montré son ultime match de la March Madness avec Duke, et cette défaite face à Houston. Mangé par des Cougars expérimentés et physiques, Khaman Maluach a souffert sur tous les impacts, se faisant bouger et ne pesant pas (6 points, 0 rebond, 4 fautes en 21 minutes) sous le cercle.