À l’image de son idole Kobe Bryant, qui avait attendu dix saisons pour le faire, Devin Booker change de numéro de maillot en plein milieu de sa carrière, patientant cette fois onze saisons. Vingt ans après le « Black Mamba », le joueur des Suns passe ainsi du numéro #1 au #15.

Un numéro qu’il porte déjà en sélection avec Team USA et que portait surtout son père Melvin à l’université de Missouri dans les années 1990. C’est donc pour lui rendre hommage que « Book » opère ce changement. Jusqu’à présent, le numéro #1 lui a plutôt bien réussi, avec cinq apparitions au All-Star Game et deux dans une All-NBA Team, pour près de 25 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne (sans oublier une finale NBA).

À noter que Mark Williams portait le numéro #15 à Phoenix cette saison. « Free agent » protégé cet été, il est loin d’être parti mais en cas de re-signature dans l’Arizona, il devra en choisir un nouveau et on imagine que les deux joueurs se sont entendus sur cette cession du numéro.

Historiquement, Danny Manning est sans doute le joueur le plus marquant à avoir porté le numéro #15 chez les Suns, remportant avec le trophée de Sixième homme de l’année 1998. Plus récemment, Robin Lopez, Marcus Morris ou encore Cameron Payne l’ont tous porté.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 64 33:32 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 2.6 0.8 3.1 0.3 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.