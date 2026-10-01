30 jours/30 équipes : Washington Wizards

Les Wizards n’ont plus remporté plus de 35 matches depuis la saison 2017/18 et sortent de trois terribles exercices, avec seulement 50 succès en 246 rencontres ! En 2025/26, ils ont même terminé avec le pire bilan de la ligue, avec 17 petites victoires… Bref, la franchise de Washington végète dans les profondeurs de l’Est depuis bien longtemps.

Pourtant, la « hype » qui entoure les Wizards depuis quelques semaines est réelle. Et clairement pas sans raison. Car après plusieurs années à reconstruire, Washington semble désormais entrer dans une nouvelle phase, avec davantage de talent mais aussi davantage d’attentes.

Il y a d’abord deux All-Stars : Trae Young, prolongé cet été, et Anthony Davis. Sur le papier, ces deux-là peuvent faire franchir un cap considérable à cette jeune équipe. Si on sait ce que le meneur va apporter (des points, des passes et du danger offensif), c’est beaucoup plus flou pour l’intérieur, trop souvent trahi par son corps.

Quand il est en pleine possession de ses moyens, l’ancien des Lakers reste pourtant une référence, un joueur spécial capable de faire d’énormes différences des deux côtés du terrain. Mais trop souvent, il est coincé à l’infirmerie. Ce duo, s’il peut s’exprimer sur la durée, peut faire très mal.

Ensuite, il y a AJ Dybantsa, évidemment. Le premier choix de la Draft 2026 est un énorme talent, avec le potentiel pour devenir un joueur marquant de sa génération. Sans oublier les jeunes déjà aperçus ces dernières années, au premier chef Alexandre Sarr, qui a encore progressé pour sa deuxième saison, ou encore Kyshawn George.

Enfin, les dirigeants ont récupéré des vétérans avec Khris Middleton et Deandre Ayton. Des joueurs solides qui ne feront pas la révolution mais pourront faire du bien en sortie de banc ou combler les trous.

Brian Keefe a donc enfin des armes pour faire progresser ce groupe. Entre les incertitudes autour d’Anthony Davis, de son physique mais aussi de sa motivation profonde à rester dans la capitale, et les hauts et les bas attendus pour le rookie AJ Dybantsa, tout ne s’annonce pas parfait à Washington.

Mais pour la première fois depuis de longues années, il y a de l’enthousiasme avant les premiers matchs des Wizards. C’est déjà ça. Et il sera de toute façon difficile, voire impossible, de faire pire que la saison passée. Avec cet effectif, en revanche, ne pas faire beaucoup mieux serait extrêmement décevant.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Deandre Ayton, Khris Middleton, Tre Mann, AJ Dybantsa

Prolongations : Trae Young, Anthony Gill

Départs : Jaden Hardy, Marvin Bagley III, D’Angelo Russell, Cam Whitmore

LE JOUEUR À SUIVRE : AJ DYBANTSA

Si Anthony Davis, par le nombre de matches qu’il va jouer, reste la clé de cette équipe, et si Trae Young va souvent illuminer le jeu des Wizards, celui sur lequel les regards seront braqués est évidemment AJ Dybantsa.

Avec son talent et son profil, tout le monde veut voir le premier choix de la Draft. Et encore plus dans une équipe qui aspire enfin à être compétitive, avec des joueurs de cette qualité autour de lui. L’ancien de BYU le confirme, estimant qu’il n’a pas « beaucoup de pression parce que j’ai une super équipe autour de moi ».

Les défenses auront d’autres problèmes à gérer, Trae Young en tête bien sûr, voire Anthony Davis, donc l’ailier sera moins ciblé que d’autres camarades de Draft, plus esseulés.

Avec ses qualités athlétiques et sa palette offensive, bien vue en NCAA avec 25.5 points de moyenne, parfaitement servi par l’ancienne star d’Atlanta et en profitant du spacing de la NBA, il pourrait bien briller rapidement. Tout en réduisant considérablement le déchet de son jeu puisqu’il n’aura pas toutes les responsabilités à assumer.

C’est peut-être le seul bémol, sur le plan individuel, de sa première saison à venir : puisqu’il y a du monde et des joueurs référencés autour de lui, on ne verra peut-être pas immédiatement AJ Dybantsa à 100% de ses possibilités, avec toutes ses forces mais aussi ses faiblesses. Pour sa progression globale, en revanche, cet environnement semble idéal. Et vu son potentiel, il aura suffisamment d’espace pour se montrer dès son baptême du feu.

Moyenne d’âge : 25.4 ans

Masse salariale : 192 millions de dollars (20e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Le physique d’Anthony Davis tient et l’intérieur joue au moins 65 matches. Il domine et change le visage du groupe. Son duo avec Alexandre Sarr dans la raquette prend vite forme et s’impose comme un mur difficile à franchir.

De l’autre côté du terrain, Trae Young fait du Trae Young et, surtout, fait progresser tout le monde autour de lui, dont Bilal Coulibaly. AJ Dybantsa trouve rapidement ses marques, tandis que Khris Middleton et Deandre Ayton apportent leur expérience et leur profondeur au groupe.

Les Wizards deviennent alors une équipe très séduisante et surtout très difficile à jouer. La barre symbolique des 41 victoires n’est plus un rêve et la place en « play-in » est sécurisée sans trembler. Washington s’impose comme l’équipe que personne n’a vraiment envie d’affronter sur un match sec.

LE PIRE SCÉNARIO

Pas de miracle : Anthony Davis passe trop de temps à l’infirmerie. En plus, sa motivation n’est pas évidente et son avenir semble vite s’écrire ailleurs. Celui de Deandre Ayton aussi, lui qui arrive en fin de contrat en 2027.

Trop souvent, Alexandre Sarr se retrouve alors à faire seul, ou presque, le sale boulot en défense. Anthony Davis absent, Deandre Ayton peu concerné, les Wizards prennent l’eau. Certes, Trae Young dynamise l’attaque avec ses shoots, ses points et ses passes, mais cela ne suffit pas à masquer les lacunes du groupe.

Avec un tel moteur, l’équipe progresse mécaniquement par rapport aux trois dernières saisons catastrophiques, mais l’ensemble reste trop confus pour réellement se mêler à la course au « play-in ». Brian Keefe, n’étant plus considéré comme l’homme de la situation, est écarté en cours d’exercice et la fin de saison se termine en roue libre.

La barre des 30 victoires est atteinte péniblement, mais la saison est à une semi-déception. Et Anthony Davis, qui n’a pas pu être transféré auparavant faute de candidats et d’offres intéressantes, décide de quitter le navire.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …