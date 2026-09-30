Entouré de All-Stars, AJ Dybantsa ne ressent « aucune » pression

« Aucune », répond AJ Dybantsa dans le plus grand des calmes à une journaliste qui lui demande à quelle pression il s’apprête à faire face pour sa première saison en NBA. « Vraiment ?! » « Ouais, tout va bien pour moi », sourit en effet le premier choix de la dernière Draft.

Quelques secondes plus tard, l’ancien joueur de BYU détaille un peu plus ce sentiment lié aux forces en présence qui l’entourent. « J’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup (de pression) sur moi parce que j’ai une super équipe autour de moi. Beaucoup de premiers choix arrivent dans une situation où ils sont le patron. Tout est un peu centré sur eux », développe le joueur de 19 ans.

Contrairement à certains de ses camarades de promotion comme Cameron Boozer (3e choix) à Memphis, voire Caleb Wilson à Chicago (4e), qui devraient s’affirmer comme de potentielles premières options offensives dès leur saison rookie, AJ Dybantsa pourrait devoir patienter davantage.

L’explication tient bien sûr en la qualité de l’effectif autour de lui, composé d’éléments All-Star ou de joueurs établis dans la Grande Ligue. À l’instar de Trae Young et Anthony Davis bien sûr, mais également Khris Middleton ou Deandre Ayton. « Donc je n’ai pas besoin d’arriver et de porter cette énorme charge. »

Jouer sans ballon aux côtés de Trae Young

« Et je pense que je peux simplement m’intégrer progressivement à ce groupe, apprendre petit à petit et apprendre à jouer de la bonne manière, plutôt que d’être directement plongé dans une situation où j’aurais beaucoup de responsabilités sur les épaules », dit encore le natif de Boston.

Chef d’orchestre attendu de l’attaque des Wizards, Trae Young devrait pouvoir l’aider. L’ancien meneur des Hawks aura le plus souvent le ballon en main, de quoi décharger le rookie habitué à évoluer « beaucoup » avec le cuir.

« Ce sera beaucoup plus facile pour moi de jouer sans ballon, de profiter des écrans de mes coéquipiers et de poser moi-même des écrans pour eux. Trae est, à mon avis, l’un des meilleurs passeurs de la ligue. Donc, s’il peut me démarquer, moi et les autres, ce sera beaucoup plus facile pour notre équipe », imagine-t-il.

Au contact de ces joueurs expérimentés, certains « futurs Hall of Famer », avec lesquels il va évoluer au quotidien, AJ Dybantsa ne doute pas des effets « super bénéfiques » pour lui et pour la suite de sa carrière.