Les Pistons font un geste pour retenir Jalen Duren…

Alors que le bras de fer entre Jalen Duren et les Pistons devrait bientôt toucher à sa fin, The Athletic révèle un énième rebondissement. L’offre de prolongation de la franchise, portée à 200 millions de dollars sur cinq ans depuis une semaine, posait notamment problème au joueur à cause d’une clause de poids, avec vérification mensuelle.

Alors que la « deadline » pour que « JD » accepte sa « qualifying offer » est fixée à ce jeudi 1er octobre, on apprend désormais que les dirigeants de Detroit auraient modifié leur proposition, entièrement garantie, en retirant tout simplement cette clause de poids qui a tant déplu au pivot All-Star.

De quoi laisser penser à un rapprochement entre Jalen Duren et les Pistons ? Rien n’est moins sûr, même si l’intéressé reste soutenu dans le Michigan, notamment par Cade Cunningham et J.B. Bickerstaff.

Dans les bureaux de Detroit, on resterait en tout cas toujours fermé à un « sign-and-trade » avec les Bucks ou les Kings (pour Domantas Sabonis ?). Ainsi qu’avec les Wizards, où le nom d’Anthony Davis (!) est carrément apparu dans les rumeurs ces derniers jours.

Lors du Media Day des Pistons, auquel n’a pas pris part le joueur, le président Trajan Langdon a réaffirmé qu’il s’attendait à voir Jalen Duren à « Motor City » à l’ouverture de la saison. Encore faut-il déterminer sous quelle forme : un contrat de 200 millions de dollars sur cinq ans, malgré son envie de re-signer pour le maximum, ou une « qualifying offer » de 9.6 millions de dollars, pour tester le marché en 2027 ?

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.