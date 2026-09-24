Un problème de poids chez Jalen Duren ?!

L’offre augmente du côté des Pistons, passant de 190 à 200 millions de dollars, mais Jalen Duren n’a toujours pas prolongé. Le fossé entre les deux camps n’a toujours pas été comblé et The Athletic détaille un point qui fait visiblement toujours débat dans les négociations. Les dirigeants de Detroit auraient en effet évoqué l’idée d’inclure, dans le nouveau contrat, une clause de poids, avec carrément une vérification mensuelle !

Mais quel est le problème avec le physique du pivot, véritable statue grecque ? La question se pose naturellement car cela n’a jamais été un problème depuis le début de sa carrière.

Sauf que les Pistons auraient estimé que trop de kilos sur la balance pourrait expliquer les playoffs 2026 décevants de Jalen Duren. Ainsi, ils aimeraient qu’il perde du poids et s’y tienne durant toute la saison. Pourtant, l’intérieur n’était pas trop « gros » pour dominer en saison régulière et devenir All-Star…

Des précédents bien plus logiques

Mettre une clause de poids dans un contrat n’est pas la norme en NBA, mais reste une pratique qui a des exemples récents. Le dernier était à New Orleans avec Zion Williamson, au moment de sa prolongation en 2022. S’il ne respectait pas sa clause (un certain poids et une certaine masse graisseuse), il perdait des millions de dollars. Finalement, les saisons ont passé et l’intérieur des Pelicans a respecté ses engagements.

Et ce qui est intéressant, c’est de rappeler que l’homme derrière cette demande, le GM des Pelicans entre 2019 et 2024, c’était Trajan Langdon. Aujourd’hui, ce dernier est le président des opérations basket des… Pistons.

On peut aussi penser à Glen Davis, qui pouvait toucher 500 000 dollars de plus, après sa prolongation en 2009 avec les Celtics, s’il parvenait aux critères de la franchise celte. Dans le même registre, Boris Diaw, après le titre remporté avec les Spurs en 2014, pouvait gonfler son salaire en respectant les attentes de la franchise de San Antonio et en montant sur la balance plusieurs fois durant la saison.

La principale différence, c’est que dans les cas de Zion Williamson, Glen Davis et Boris Diaw, on était face à des joueurs dont les kilos en trop étaient parfois visibles à l’œil nu. Pour Jalen Duren, puissant et sec, c’est bien plus étonnant de voir sa franchise le pousser à perdre du poids. Et encore plus de le mettre par écrit dans un contrat.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.