Malgré le bras de fer, les Pistons soutiennent Jalen Duren

Pour Cade Cunningham, comme pour J.B. Bickerstaff, le sujet a été mis sur la table dès la seconde question. Lors de leur premier passage devant la presse cette saison, le leader des Pistons et son coach ont logiquement été interrogés sur la situation de Jalen Duren, qui agite la franchise depuis le début de l’été.

Le bras de fer est toujours en cours entre le pivot et les dirigeants, qui n’ont pas réussi à le convaincre de prolonger, malgré une offre de 200 millions de dollars sur cinq ans. Malgré ce contexte de rentrée tout sauf idéal pour la meilleure équipe de la conférence Est la saison dernière, les cadres de l’équipe affichent leur soutien.

« J’adore J.D. Je sais ce que J.D. pense de moi et ce qu’il ressent à l’idée de faire partie des Detroit Pistons. C’est positif. Il représente une grande partie de ce que nous faisons, il est un élément central de là où nous en sommes actuellement […] On a hâte de le retrouver », confie le technicien au sujet du grand absent de ce « media day ».

Trajan Langdon n’a pas parlé avec lui de tout l’été

Toute la question est de savoir quand ce retour s’effectuera. On rappelle que, à défaut de trouver un terrain d’entente sur un nouveau contrat, le pivot a jusqu’à jeudi pour décider s’il accepte la « qualifying offer » d’un an à 9,6 millions de dollars. Dans ce cas, le pivot jouerait la saison prochaine avec ce contrat avant de devenir free agent non protégé. Il serait ensuite libre de rejoindre l’équipe de son choix.

« On sera ravis de l’avoir parmi nous quelle que soit la décision qu’il prendra. Il a été une raison majeure de notre succès au cours de ces deux dernières saisons. Il a également réalisé une excellente saison sur le plan individuel l’année dernière. Nous sommes convaincus qu’il en fera de même pour la saison à venir », assure le président du club Trajan Langdon, qui affiche la même hâte que son coach.

Comme un symbole du fossé qui s’est creusé entre les deux camps, ce dernier reconnaît toutefois ne pas avoir parlé avec l’intérieur de tout l’été. À l’inverse de Cade Cunningham qui, lui, a beaucoup échangé avec son partenaire de jeu, un « frère » avec qui il est « parti à la guerre » et dont il est très proche.

Cade Cunningham est passé par là

« J’étais exactement dans la même situation il n’y a pas si longtemps, et de mon point de vue, c’est une situation difficile. Tu n’as pas vraiment de gens autour de toi qui ont déjà traversé ce genre d’épreuve. C’est ce que j’ai ressenti, et c’est ce que ressent JD. Je suis donc la seule personne de son entourage à l’avoir vécu. Mon rôle est de l’encourager et d’être là pour lui dès qu’il en a besoin », note le meneur.

Cade Cunningham avait toutefois eu beaucoup moins de mal à convaincre ses dirigeants de miser gros sur lui. Début juillet 2024, quelques jours après le démarrage de la « free agency », il avait décroché une prolongation de 224 millions de dollars sur cinq ans, soit le maximum qui pouvait lui être offert à la sortie de son contrat rookie.

Aujourd’hui, Trajan Langdon ne doute pas que les Pistons parviennent à trouver une issue favorable avec son coéquipier. « Quelle que soit sa décision, ce que nous pouvons contrôler, c’est la façon dont nous l’accueillerons lorsqu’il l’aura prise. Il sera un élément majeur de l’équipe, peu importe son choix. Il sera un Detroit Piston et on fera tout notre possible pour le soutenir et obtenir la meilleure version de lui-même, comme on l’a fait ces deux dernières années, et cela ne changera pas », promet le dirigeant.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.