Jalen Duren devrait même zapper le « media day » des Pistons !

Face au micro, une chaise vide. Les Pistons tiennent leur « media day » ce lundi et selon The Athletic, un joueur devrait manquer à l’appel de ce traditionnel rendez-vous médiatique de rentrée : Jalen Duren.

Une absence, lourde de sens, évidemment liée aux négociations contractuelles, toujours dans l’impasse, entre le pivot et son équipe. Pour mémoire, le club a augmenté son offre de prolongation, passant de 190 à 200 millions de dollars, mais l’intéressé, qui ne se sentirait « pas respecté », n’a toujours pas signé. D’autant que la proposition était assortie de clauses liées à son poids, ce qui a été très mal accueilli par son clan.

Figure centrale de l’un des feuilletons majeurs de l’été, Jalen Duren a passé la majeure partie de l’intersaison loin de Detroit et a manqué plusieurs activités estivales de l’équipe pendant ce conflit. Il a jusqu’à jeudi pour décider s’il accepte la « qualifying offer » d’un an à 9,6 millions de dollars.

Le pivot deviendrait alors « free agent » non protégé à l’été 2027, libre alors de rejoindre l’équipe de son choix, sans que les Pistons ne puissent s’aligner sur une offre extérieure. Le média américain remarque que sans accord pour la saison à venir (une prolongation ou cette « qualifying offer »), il ne ferait techniquement pas partie de l’effectif et ne serait donc pas tenu de participer aux activités médiatiques des Pistons.

En parallèle, il aurait toutefois envisagé de se rendre au centre d’entraînement pour soutenir ses coéquipiers. Son choix de ne pas venir constituerait un nouveau signe des tensions autour de ces négociations interminables.

Et sans doute aussi le signe qu’il pourrait également manquer le début du camp d’entraînement. Celui des Pistons débute mardi, avec un premier match de présaison prévu le 5 octobre face aux Suns…

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.