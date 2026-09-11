Jalen Duren prêt à aller au bout de son bluff face aux Pistons ?

Le bras de fer entre Jalen Duren et les Pistons s’intensifie encore. Alors que les deux camps sont toujours séparés par plusieurs millions de dollars par saison, le pivot serait désormais prêt à utiliser son ultime moyen de pression.

D’après Marc Stein, Jalen Duren est ainsi « de plus en plus disposé » à disputer la saison 2026/27 avec sa « qualifying offer » de 9,6 millions de dollars si aucun accord n’est trouvé d’ici la fin du mois de septembre.

Une décision qui lui permettrait surtout de devenir « free agent » non protégé à l’été 2027 et donc de choisir librement sa prochaine équipe, sans que Detroit puisse s’aligner sur une éventuelle offre…

Le pari serait évidemment immense. Selon les informations d’ESPN, les Pistons ont en effet proposé à leur intérieur un contrat de cinq ans autour de 35 millions de dollars par saison, soit environ 175 millions de dollars au total. Le camp Duren réclame pour sa part plus de 40 millions annuels.

Le pivot ira-t-il jusqu’au bout ?

En acceptant sa « qualifying offer », le joueur de 22 ans renoncerait donc provisoirement à plus de 160 millions de dollars garantis pour miser sur lui-même pendant une saison supplémentaire. Une blessure ou une baisse de régime pourrait évidemment avoir de lourdes conséquences sur sa valeur à l’été 2027.

Mais Jalen Duren possède aussi de solides arguments. Pour son quatrième exercice en NBA, il a changé de dimension avec 19,5 points et 10,5 rebonds de moyenne, décrochant sa première sélection au All-Star Game ainsi qu’une place dans la troisième All-NBA Team. Il a également joué un rôle majeur dans les 60 victoires des Pistons.

Ses playoffs beaucoup plus compliqués, avec 10,2 points et 8,5 rebonds de moyenne, ont toutefois sérieusement refroidi Detroit. Et Paul Reed lui avait même grignoté des minutes dans les moments importants.

Marc Stein prévient donc qu’il existe « un scepticisme considérable » autour de la volonté réelle de Jalen Duren d’aller jusqu’au bout. Mais à mesure que le « training camp » approche, la menace devient de plus en plus crédible.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.