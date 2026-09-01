Jalen Duren prêt à prendre un risque à 170 millions de dollars ?

Le bras de fer se poursuit entre Jalen Duren et les Pistons. Après une saison qui l’a vu devenir All-Star pour la première fois, puis intégrer la troisième All-NBA Team, l’intérieur de 22 ans entend bien être payé en conséquence.

Selon ESPN, Detroit a placé sur la table un contrat de cinq ans autour de 35 millions de dollars par saison, soit environ 175 millions au total. Le camp Duren réclame de son côté un salaire annuel supérieur à 40 millions de dollars. Et cet écart bloque les discussions.

Le désaccord n’est pas nouveau. Non prolongé à l’automne dernier, Jalen Duren avait été placé en position de devoir faire ses preuves. Il a répondu avec 19.5 points et 10.5 rebonds de moyenne, participant aux 60 victoires et à la première place de Detroit à l’Est, avant de nettement baisser de régime en playoffs.

Detroit ne veut pas déséquilibrer ses comptes

C’est là que le dossier peut devenir beaucoup plus risqué. Car Jalen Duren peut toujours accepter la « qualifying offer » de 9.6 millions de dollars des Pistons et ainsi devenir free agent non protégé à l’été 2027.

Autrement dit, il renoncerait à plus de 170 millions de dollars garantis immédiatement dans l’espoir de décrocher un contrat encore supérieur quelques mois plus tard.

Depuis 1998, seulement 21 anciens choix du premier tour ont emprunté cette voie. Aucun n’avait toutefois autant d’argent à perdre. Le précédent le plus proche est celui d’un autre intérieur de Detroit, Greg Monroe, qui avait accepté sa « qualifying offer » en 2014 avant de signer un contrat maximum à Milwaukee l’été suivant.

Detroit ne remet pourtant pas en cause la place de Duren dans son projet mais les Pistons doivent aussi anticiper les contraintes liées aux nouveaux « aprons » et les futurs contrats de leur jeune noyau, alors que Cade Cunningham a déjà obtenu son contrat maximum et qu’Ausar Thompson pourra bientôt prétendre à une prolongation.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.