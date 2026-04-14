Les Pistons savourent leur saison avant de penser aux playoffs

Au début du mois d’avril, les Pistons s’assuraient la première place de l’Est, une première depuis 2007. Les hommes de JB Bickerstaff ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ils ont conclu la saison régulière avec un ultime succès face aux Pacers. Detroit termine cette campagne avec 60 victoires pour 22 défaites. C’est la troisième fois que la franchise atteint ce palier après les Pistons de 1988-89 (63v – 19d) et ceux de la saison 2005-06 (64-18).

« C’est le résultat du travail accompli par tous ceux qui ont été membres de cette équipe », félicite JB Bickerstaff. « La direction, les entraîneurs, les joueurs, l’équipe médicale et tous ceux qui ont côtoyé les gars et qui les ont aidés à être aussi réguliers. C’est un effort collectif et tous ceux qui ont participé méritent d’être félicités. »

Effectivement, les Pistons ont connu une régularité à toute épreuve. Même lorsque Cade Cunningham a été victime de son pneumothorax, la franchise de Motor City n’a pas levé le pied. Detroit a remporté huit des dix derniers matchs manqués par le meneur All-Star. Pour combler son absence, JB Bickerstaff a pu compter sur Jalen Duren, qui a réalisé sa meilleure saison en carrière ponctuée par une sélection au All-Star Game.

Prêts à préparer les playoffs

Sur le poste 1, Daniss Jenkins a montré qu’il pouvait combler l’absence de Cade Cunningham et s’est illustré avec une pointe à 30 points (record personnel) face aux Lakers et un match à 14 passes lors du succès contre les Sixers.

« Tout le monde a passé un cap et encouragé le gars qui devait prendre la relève », note Tobias Harris auprès de The Athletic. « Nous avons vécu de grands moments avec différents gars qui ont excellé et qui ont pu montrer qui ils étaient. Dans ce groupe, il y a eu des histoires incroyables alors nous profitons pleinement de cela. »

Les Pistons vont avoir quelques jours pour profiter de cette belle saison régulière avant de basculer sur les playoffs. Pour le moment, Detroit ne connaît pas son adversaire du premier tour et l’équipe de Cade Cunningham peut tomber sur les Sixers, le Magic, les Hornets ou le Heat.

« De la préparation, de la préparation et encore de la préparation », développe JB Bickerstaff sur le programme des Pistons pour les prochains jours. « Cela va nous être bénéfique. Nous allons pouvoir corriger certaines choses, étudier nos adversaires et avoir une analyse plus approfondie que ce que l’on peut faire en saison régulière à cause de l’enchaînement des matchs. On essaie de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. »