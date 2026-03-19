Cade Cunningham, touché au poumon, absent pour une durée indéterminée !

Auteur d’une superbe saison, Cade Cunningham subit un gros coup d’arrêt alors que les playoffs approchent à grands pas. Le meneur des Pistons va manquer « une longue période » de temps, assure ESPN.

Le All-Star est victime d’une atélectasie, ou collapsus pulmonaire, subie lors de la rencontre face aux Wizards. C’est toute la fin de saison de Cade Cunningham et celle des Pistons qui est désormais en danger.

Cade Cunningham s’est ainsi blessé en plongeant sur un ballon face à Tre Johnson. Le joueur de 24 ans n’était pas revenu en jeu et avait été annoncé blessé au dos. C’est finalement au poumon que le mal se situe. « Les Pistons ne sont pas sûrs exactement combien de temps il sera absent » a détaillé le journaliste d’ESPN, Shams Charania.

« Cela pourrait être plusieurs semaines. » Le timing est évidemment loin d’être idéal à environ un mois du début des playoffs pour Detroit, déjà assuré de sa participation à la « postseason ». « Il y a de l’optimisme quant à un retour pour les playoffs » précise Sham Charania. « Ce que les Pistons envisagent comme le meilleur scénario, c’est que Cade Cunningham puisse revenir pour les playoffs, que ce soit au cœur des playoffs ou avant. »

Une course contre-la-montre pour être de retour en playoffs

Ce collapsus « léger » dans le cas de Cade Cunningham est l’affaissement d’un poumon et la disparition de l’air dans les alvéoles. Un cas assez rare, mais pas inédit dans l’histoire récente de la NBA.

CJ McCollum en avait ainsi été victime à deux reprises en 2021 et 2023, le privant des terrains pour 18 et 12 matchs. En 2015, l’ailier-fort des Rockets Terrence Jones avait souffert lui aussi d’un collapsus avec un timing similaire (le 19 mars) et avait pu retrouver sa place avant le début des playoffs.

Sans Cade Cunningham cette saison, les Pistons ont plutôt bien tenu leur rang avec un bilan de 5 victoires – 2 défaites. Il faudra rester sur ce type de dynamique dans les prochains jour pour espérer conserver la tête de l’Est, alors que les Celtics ne pointent qu’à 3 victoires, et les Knicks à 5 victoires. Quant à Cade Cunningham, très bien placé dans la course au MVP, une longue absence l’empêcherait d’atteindre la barre des 65 matchs, alors qu’il en a disputé 61 pour le moment, et donc d’être éligible pour les récompenses de fin de saison…

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.1 1.5 3.7 0.9 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.