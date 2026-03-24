Le MVP de la nuit | Daniss Jenkins fait oublier Cade Cunningham

Les Pistons sont privés de leur meilleur joueur, Cade Cunningham, pour encore quelques temps. Dès lors, il faut trouver des solutions pour compenser son absence. Collectivement d’abord, selon JB Bickerstaff.

« On ne remplace pas un joueur comme Cade. Le plus important, le plus remarquable pour nous, c’est qu’on pense d’abord à l’équipe. On parle d’identité, d’état d’esprit et nos joueurs jouent avec ça, peu importe qui est présent ou blessé », se réjouit le coach des Pistons.

Seulement, il est toujours profitable de voir un remplaçant se mettre dans les chaussures d’un leader. Daniss Jenkins a totalement enfilé le costume dans la victoire face aux Lakers, en finissant avec 30 points, son nouveau record en carrière, à 11/18 au shoot, 8 passes et 4 rebonds.

« J’ai simplement essayé d’élever mon niveau, de faire mon travail. Je ne m’attarde pas sur ce que j’ai mal fait, sur mes mauvaises actions », relate Daniss Jenkins. Il a surtout fait la bonne action, à 24 secondes de la fin, avec le tir décisif face à Austin Reaves. « Je savais que cette action était pour moi, pour aller vers le cercle. Ils m’ont laissé le shoot et je l’ai pris avec confiance. J’étais détendu car je ne suis pas là par hasard. »

Celui qui était encore un « two-way contract » il y a quelques semaines, avant de signer un contrat classique, fait encore un très bon match dans une seconde saison qui ressemble de plus en plus à une belle histoire pour lui.

« J’ai toujours dit que j’étais humble et reconnaissant. Je sais aussi à quel point j’ai travaillé », commente ainsi le héros de la soirée à Detroit. « Je ne suis pas vraiment surpris car je travaille beaucoup. »

Daniss Jenkins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 7 3:17 30.0 14.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 1.0 2025-26 DET 61 18:20 40.9 37.5 80.0 0.6 1.4 2.0 3.3 1.4 0.9 1.3 0.2 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.