Plus clutch que Luka Doncic, Daniss Jenkins met fin à la série des Lakers

Le début de rencontre n’est pas le plus emballant qui soit, avec trop de fautes des deux côtés et une équipe de Los Angeles qui se borne à shooter à 3-pts (23-27). Résultat, dès que Luka Doncic et ses coéquipiers n’ont plus les coups de sifflet, les Pistons font l’écart. Daniss Jenkins frappe deux fois à 3-pts. Il est imité par Duncan Robinson qui, lui aussi, enchaîne deux paniers primés. Detroit rejoint les vestiaires avec un certain matelas (65-52).

Après la pause, LeBron James inscrit ses premiers points de la rencontre et sous son impulsion, les Lakers passent un 12-2 et reviennent dans la partie (89-87). Mais on sent que les troupes de JJ Redick souffrent en défense, pour stopper Jalen Duren. Les Pistons font des choses simples mais ça fonctionne pour garder leur avance. Néanmoins, tout va se jouer dans la dernière minute. Deandre Ayton puis Daniss Jenkins se répondent aux lancers-francs avant les shoots décisifs.

Austin Reaves inscrit un tir très important mais, encore une fois, Jenkins est là pour répondre. Luka Doncic manque le tir pour repasser devant, puis celui à 3-pts pour arracher la prolongation. Les leaders de la conférence Est s’imposent donc 113-110 et brisent la belle série des Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Soirée de rêve pour Daniss Jenkins. Cade Cunnigham absent, le meneur de jeu a réalisé un match de patron, avec 30 points à 11/18 au shoot, 8 passes et 4 rebonds. C’est son nouveau record en carrière et on retiendra évidemment son dernier tir, à 24 secondes de la fin, qui va permettre aux Pistons de l’emporter.

– Les cadres des Lakers ont manqué de jus. Luka Doncic a arrosé avec 32 points à 11/29 au shoot (3/13 à 3-pts), manquant les deux tirs les plus importants à la fin. Austin Reaves aurait pu être le héros, ce qui aurait permis d’avaler la pilule car sa soirée fut compliquée, avec 24 points à 7/15 au shoot, trois ballons perdus et une défense de Detroit qui a beaucoup bousculé l’arrière. Il a passé une bonne partie de la rencontre à se plaindre auprès des arbitres, tel un Luka Doncic des mauvais jours. LeBron James enfin, qui a fait un bon match des deux côtés du terrain, mais a manqué d’impact au scoring en première période, en compilant 12 points, 10 passes et 9 rebonds.

– La série Lakers se termine. Après neuf victoires de suite, les Lakers n’arriveront pas à la barre des dix succès de suite. Heureusement pour eux, ça devrait vite repartir puisque les prochains matches seront contre Indiana, Brooklyn et Washington, trois équipes qui « tankent ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.