Matchs
NBA
Matchs
NBA

Plus clutch que Luka Doncic, Daniss Jenkins met fin à la série des Lakers

Publié le 24/03/2026 à 7:11 Twitter Facebook

NBA – Avec son meilleur match en carrière, le meneur de jeu a inscrit les paniers importants à la fin pour dominer Luka Doncic et Los Angeles, qui n’arrachera pas une dixième victoire de suite (113-110).

Le début de rencontre n’est pas le plus emballant qui soit, avec trop de fautes des deux côtés et une équipe de Los Angeles qui se borne à shooter à 3-pts (23-27). Résultat, dès que Luka Doncic et ses coéquipiers n’ont plus les coups de sifflet, les Pistons font l’écart. Daniss Jenkins frappe deux fois à 3-pts. Il est imité par Duncan Robinson qui, lui aussi, enchaîne deux paniers primés. Detroit rejoint les vestiaires avec un certain matelas (65-52).

Après la pause, LeBron James inscrit ses premiers points de la rencontre et sous son impulsion, les Lakers passent un 12-2 et reviennent dans la partie (89-87). Mais on sent que les troupes de JJ Redick souffrent en défense, pour stopper Jalen Duren. Les Pistons font des choses simples mais ça fonctionne pour garder leur avance. Néanmoins, tout va se jouer dans la dernière minute. Deandre Ayton puis Daniss Jenkins se répondent aux lancers-francs avant les shoots décisifs.

Austin Reaves inscrit un tir très important mais, encore une fois, Jenkins est là pour répondre. Luka Doncic manque le tir pour repasser devant, puis celui à 3-pts pour arracher la prolongation. Les leaders de la conférence Est s’imposent donc 113-110 et brisent la belle série des Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Soirée de rêve pour Daniss Jenkins. Cade Cunnigham absent, le meneur de jeu a réalisé un match de patron, avec 30 points à 11/18 au shoot, 8 passes et 4 rebonds. C’est son nouveau record en carrière et on retiendra évidemment son dernier tir, à 24 secondes de la fin, qui va permettre aux Pistons de l’emporter.

– Les cadres des Lakers ont manqué de jus. Luka Doncic a arrosé avec 32 points à 11/29 au shoot (3/13 à 3-pts), manquant les deux tirs les plus importants à la fin. Austin Reaves aurait pu être le héros, ce qui aurait permis d’avaler la pilule car sa soirée fut compliquée, avec 24 points à 7/15 au shoot, trois ballons perdus et une défense de Detroit qui a beaucoup bousculé l’arrière. Il a passé une bonne partie de la rencontre à se plaindre auprès des arbitres, tel un Luka Doncic des mauvais jours. LeBron James enfin, qui a fait un bon match des deux côtés du terrain, mais a manqué d’impact au scoring en première période, en compilant 12 points, 10 passes et 9 rebonds.

– La série Lakers se termine. Après neuf victoires de suite, les Lakers n’arriveront pas à la barre des dix succès de suite. Heureusement pour eux, ça devrait vite repartir puisque les prochains matches seront contre Indiana, Brooklyn et Washington, trois équipes qui « tankent ».

Detroit Pistons / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Daniss Jenkins 39 11/18 4/5 4/4 2 2 4 8 2 0 2 0 -5 30 33
Jalen Duren 33 5/9 0/0 10/10 4 7 11 3 3 0 3 0 6 20 27
Tobias Harris 32 5/14 2/5 2/3 0 7 7 5 2 1 1 2 0 14 18
Duncan Robinson 28 4/10 4/9 0/0 0 0 0 2 2 0 2 0 -1 12 6
Ausar Thompson 36 3/11 0/0 0/1 4 1 5 3 4 1 1 1 1 6 6
Caris LeVert 17 3/7 0/2 2/2 0 3 3 4 2 0 2 0 -2 8 9
Paul Reed 15 4/7 0/0 0/0 1 3 4 1 2 1 0 0 -3 8 11
Kevin Huerter 20 3/6 1/3 0/0 0 1 1 3 2 2 0 0 11 7 10
Javonte Green 15 1/1 0/0 4/4 0 2 2 1 1 1 0 1 14 6 11
Ronald Holland II 5 1/5 0/2 0/0 0 0 0 1 3 0 0 0 -6 2 -1
Total 40/88 11/26 22/24 11 26 37 31 23 6 11 4 113
Los Angeles Lakers / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Doncic 39 11/29 3/13 7/8 1 6 7 6 1 3 3 0 7 32 26
Austin Reaves 39 7/15 2/6 8/9 0 2 2 5 2 0 3 1 -5 24 20
Deandre Ayton 27 5/6 0/0 3/4 4 6 10 0 2 1 1 0 -6 13 21
LeBron James 39 4/10 1/2 3/3 1 8 9 10 2 0 4 1 -8 12 22
Jake LaRavia 29 3/4 1/2 0/0 0 1 1 1 4 0 0 0 -5 7 8
Jaxson Hayes 21 5/5 0/0 1/2 2 1 3 1 3 2 1 4 1 11 19
Luke Kennard 28 1/5 1/5 3/3 0 3 3 2 0 0 0 0 7 6 7
Jarred Vanderbilt 15 2/4 0/1 0/0 1 3 4 2 3 0 0 0 -2 4 8
Adou Thiero 2 0/1 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 1 -1
Maxi Kleber 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 38/79 8/29 26/31 9 30 39 27 18 6 12 6 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL146
MEM107
DET113
LAL110
ORL126
IND128
PHI103
OKC123
MIA111
SAS136
CHI132
HOU124
UTH127
TOR143
DAL131
GSW137
POR134
BRO99
LAC129
MIL96

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Los Angeles Lakers en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes