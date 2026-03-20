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Les Pistons débutent leur vie sans Cade Cunningham

Publié le 20/03/2026 à 10:14 Twitter Facebook

NBA – Pour combler l’absence de Cade Cunningham, les Pistons vont miser sur leur collectif, et Jalen Duren va devenir la première option en attaque.

cade cunninghamVictime d’un pneumothorax, Cade Cunningham est absent jusqu’à nouvel ordre, et avec ce type de blessure, rare dans le basket, impossible de donner un timing précis pour une reprise. Leaders de la conférence Est, les Pistons abordent la dernière ligne droite sans leur meneur All-Star, et JB Bickerstaff rappelle que la solution sera collective.

« Chacun doit élever un peu son niveau », résume ainsi le coach de Detroit. « On ne peut pas remplacer ce qu’il apporte individuellement. Mais si tout le monde joue au maximum de ses capacités et insiste un peu plus, collectivement, on peut y arriver et on l’a prouvé toute l’année. »

Jeudi, c’est Daniss Jenkins qui a pris la place de Cade Cunningham dans le cinq de départ de l’équipe du Michigan, et ça s’est plutôt bien passé. Il faut dire qu’en face, c’étaient les Wizards…

« Franchement, dans le premier quart-temps, on a été excellents défensivement. On a bien exécuté nos systèmes, et ça a lancé notre attaque. On a bien fait circuler le ballon » énumère JB Bickerstaff à propos de premier quart-temps conclu avec 21 points d’avance !

La rencontre s’est vite transformée en match d’entraînement, et c’est Caris LeVert qui est apparu comme le mieux placé pour apporter de la création au relais de Daniss Jenkins. Avec Jalen Duren comme première option.

Dans les pensées de tout le monde

« C’est comme ça que ça va se passer », a prévenu JB Bickerstaff. « Le ballon va beaucoup passer par lui, et il en a les capacités. C’est vraiment intéressant de voir sa progression globale dans le jeu collectif… C’est un joueur autour duquel on va s’organiser. »

Pour le reste, tout le monde pense à Cade Cunningham, stoppé en plein élan, à un moment important de la saison.

« Évidemment, c’est difficile pour Cade de traverser ça », poursuit le coach de Detroit. « Il est essentiel à l’équipe, et être avec ses coéquipiers est important pour lui. C’est notre responsabilité de continuer à avancer. On sait qu’il est là, qu’il nous soutient, qu’il aide à coacher et à guider. C’est la responsabilité de chacun de continuer, de rester concentré et de travailler. Et c’est ce que cette équipe a fait toute l’année. »

Même état d’esprit chez les joueurs, comme avec Ausar Thompson. « On joue avec lui dans nos pensées », a déclaré le frère d’Amen. « L’intensité qu’il met chaque jour, son énergie… On doit élever notre niveau collectivement et apporter ça nous aussi. Quand il reviendra, on sera très enthousiastes et prêts à le voir reprendre son rôle. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.7 1.5 0.9 3.1 24.5
Jalen Duren 59 27:45 64.1 0 72.8 3.9 6.7 10.6 1.7 1.7 0.9 0.8 2.8 19.1
Tobias Harris 52 28:09 45.6 34.0 88.0 0.9 4.3 5.2 2.3 1.0 0.9 0.4 1.7 13.1
Duncan Robinson 67 27:34 44.3 40.1 76.6 0.4 2.3 2.7 2.0 0.7 0.6 0.3 2.2 11.9
Isaiah Stewart 55 23:09 54.1 33.3 76.0 1.7 3.4 5.1 1.2 1.1 0.3 1.6 2.8 10.0
Ausar Thompson 60 25:35 51.4 27.3 58.1 2.1 3.7 5.9 2.9 1.4 1.9 0.9 2.7 10.0
Ronald Holland Ii 65 20:16 43.4 22.8 82.2 1.2 3.1 4.3 1.3 1.3 1.2 0.3 2.3 8.4
Jaden Ivey 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.5 0.4 1.3 8.2
Daniss Jenkins 59 17:38 39.5 36.1 77.9 0.6 1.3 1.9 3.2 1.3 0.9 0.2 1.4 7.7
Caris Levert 49 19:27 41.8 34.4 65.7 0.3 1.5 1.9 2.7 1.4 0.9 0.6 1.6 7.4
Paul Reed 52 13:05 60.2 36.7 64.1 2.0 2.4 4.4 1.1 0.9 0.8 0.9 1.7 6.9
Javonte Green 69 17:44 43.8 36.5 82.4 0.8 1.9 2.7 0.7 0.6 1.3 0.3 1.3 6.8
Kevin Huerter 14 17:13 40.7 19.1 100.0 0.6 2.1 2.7 1.9 0.4 0.9 0.4 1.1 6.2
Marcus Sasser 28 12:34 41.2 41.0 92.9 0.2 0.9 1.1 2.1 0.8 0.7 0.1 1.2 5.5
Tolu Smith 8 11:23 47.8 0 72.2 1.8 2.6 4.4 0.8 0.6 0.3 0.6 1.8 4.4
Chaz Lanier 25 7:43 33.3 31.4 100.0 0.3 0.5 0.8 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 2.6
Isaac Jones 2 3:30 66.7 0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Wendell Moore Jr. 5 10:48 57.1 0.0 100.0 0.2 1.0 1.2 0.6 0.2 0.4 0.4 0.2 2.0
Bobi Klintman 11 6:16 30.8 30.8 0.0 0.5 1.2 1.6 0.5 0.5 0.3 0.0 1.0 1.8

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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