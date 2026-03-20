Les Pistons débutent leur vie sans Cade Cunningham

Victime d’un pneumothorax, Cade Cunningham est absent jusqu’à nouvel ordre, et avec ce type de blessure, rare dans le basket, impossible de donner un timing précis pour une reprise. Leaders de la conférence Est, les Pistons abordent la dernière ligne droite sans leur meneur All-Star, et JB Bickerstaff rappelle que la solution sera collective.

« Chacun doit élever un peu son niveau », résume ainsi le coach de Detroit. « On ne peut pas remplacer ce qu’il apporte individuellement. Mais si tout le monde joue au maximum de ses capacités et insiste un peu plus, collectivement, on peut y arriver et on l’a prouvé toute l’année. »

Jeudi, c’est Daniss Jenkins qui a pris la place de Cade Cunningham dans le cinq de départ de l’équipe du Michigan, et ça s’est plutôt bien passé. Il faut dire qu’en face, c’étaient les Wizards…

« Franchement, dans le premier quart-temps, on a été excellents défensivement. On a bien exécuté nos systèmes, et ça a lancé notre attaque. On a bien fait circuler le ballon » énumère JB Bickerstaff à propos de premier quart-temps conclu avec 21 points d’avance !

La rencontre s’est vite transformée en match d’entraînement, et c’est Caris LeVert qui est apparu comme le mieux placé pour apporter de la création au relais de Daniss Jenkins. Avec Jalen Duren comme première option.

Dans les pensées de tout le monde

« C’est comme ça que ça va se passer », a prévenu JB Bickerstaff. « Le ballon va beaucoup passer par lui, et il en a les capacités. C’est vraiment intéressant de voir sa progression globale dans le jeu collectif… C’est un joueur autour duquel on va s’organiser. »

Pour le reste, tout le monde pense à Cade Cunningham, stoppé en plein élan, à un moment important de la saison.

« Évidemment, c’est difficile pour Cade de traverser ça », poursuit le coach de Detroit. « Il est essentiel à l’équipe, et être avec ses coéquipiers est important pour lui. C’est notre responsabilité de continuer à avancer. On sait qu’il est là, qu’il nous soutient, qu’il aide à coacher et à guider. C’est la responsabilité de chacun de continuer, de rester concentré et de travailler. Et c’est ce que cette équipe a fait toute l’année. »

Même état d’esprit chez les joueurs, comme avec Ausar Thompson. « On joue avec lui dans nos pensées », a déclaré le frère d’Amen. « L’intensité qu’il met chaque jour, son énergie… On doit élever notre niveau collectivement et apporter ça nous aussi. Quand il reviendra, on sera très enthousiastes et prêts à le voir reprendre son rôle. »