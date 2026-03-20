Stats & Highlights | Les Bucks ridiculisés

Privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks vont boire le calice jusqu’à la lie, et cette nuit, ils ont subi un des revers les plus humiliants de leur saison : une défaite de 32 points à Utah ! Le rookie Ace Bailey est le grand artisan ce premier succès en cinq matches avec 33 points et 7 tirs à 3-points, accompagnés de 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. Cody Williams avait lancé les siens dès la première mi-temps avec 19 de ses 23 points, tandis que Harkless (23 pts, 10 passes) et Filipowski ont aussi contribué.

Milwaukee est brièvement revenu à quatre points en début de deuxième quart-temps, sans pouvoir suivre le rythme. Un 20-4 avant la pause a définitivement fait basculer le match, et le Jazz a ensuite déroulé pour compter jusqu’à 37 points d’avance en fin de rencontre. Titulaire, Ousmane Dieng inscrit 13 points.

Les Cavaliers ont eu très peur

Pour leur part, les Cavaliers ont failli tout gâcher à Chicago, puisque les Bulls étaient tout proches du hold-up après avoir compté 29 points de retard ! Donovan Mitchell touché à l’oeil à l’échauffement, James Harden a porté les Cavaliers avec 36 points et 7 tirs primés, bien épaulé par Evan Mobley (26 points, 14 rebonds). Tre Jones (20 points) avait ramené Chicago à une unité (103-102), mais Sam Merrill puis James Harden ont répondu dans le money time. Un tir décisif de Harden à 33 secondes de la fin a scellé la victoire (115-110). Côté Bulls, Guerschon Yabusele signe un double-double avec 10 points, 11 rebonds et 2 contres.

Enfin, les Pistons ont bien digéré l’annonce du pneumothorax de Cade Cunningham avec une large victoire à Washington (117-95). A la fin du premier quart-temps, les partenaires de Jalen Duren (24 points, 11 rebonds, dont 6 offensifs) menaient déjà de 21 points. A Washington, Alex Sarr rate sa rentrée avec un affreux 1 sur 12 aux tirs !

Utah – Milwaukee : 138-92

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 130 ORL 111 WAS 95 DET 117 MIA 126 LAL 134 CHI 110 CLE 115 NOR 105 LAC 99 SAS 101 PHO 100 UTH 128 MIL 96 SAC 118 PHI 139

Chicago – Cleveland : 110-115

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CHA 130 ORL 111 WAS 95 DET 117 MIA 126 LAL 134 CHI 110 CLE 115 NOR 105 LAC 99 SAS 101 PHO 100 UTH 128 MIL 96 SAC 118 PHI 139

Washington – Detroit : 95-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.