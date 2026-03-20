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Stats & Highlights | Les Bucks ridiculisés

Publié le 20/03/2026 à 7:37 Twitter Facebook

NBA – Les Bucks s’inclinent de 32 points à Utah, tandis que les Pistons et les Cavaliers gagnent à l’extérieur, respectivement à Washington et Chicago.

bucks jazzPrivés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks vont boire le calice jusqu’à la lie, et cette nuit, ils ont subi un des revers les plus humiliants de leur saison : une défaite de 32 points à Utah ! Le rookie Ace Bailey est le grand artisan ce premier succès en cinq matches avec 33 points et 7 tirs à 3-points, accompagnés de 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. Cody Williams avait lancé les siens dès la première mi-temps avec 19 de ses 23 points, tandis que Harkless (23 pts, 10 passes) et Filipowski ont aussi contribué.

Milwaukee est brièvement revenu à quatre points en début de deuxième quart-temps, sans pouvoir suivre le rythme. Un 20-4 avant la pause a définitivement fait basculer le match, et le Jazz a ensuite déroulé pour compter jusqu’à 37 points d’avance en fin de rencontre. Titulaire, Ousmane Dieng inscrit 13 points.

Les Cavaliers ont eu très peur

Pour leur part, les Cavaliers ont failli tout gâcher à Chicago, puisque les Bulls étaient tout proches du hold-up après avoir compté 29 points de retard ! Donovan Mitchell touché à l’oeil à l’échauffement, James Harden a porté les Cavaliers avec 36 points et 7 tirs primés, bien épaulé par Evan Mobley (26 points, 14 rebonds). Tre Jones (20 points) avait ramené Chicago à une unité (103-102), mais Sam Merrill puis James Harden ont répondu dans le money time. Un tir décisif de Harden à 33 secondes de la fin a scellé la victoire (115-110). Côté Bulls, Guerschon Yabusele signe un double-double avec 10 points, 11 rebonds et 2 contres.

Enfin, les Pistons ont bien digéré l’annonce du pneumothorax de Cade Cunningham avec une large victoire à Washington (117-95). A la fin du premier quart-temps, les partenaires de Jalen Duren (24 points, 11 rebonds, dont 6 offensifs) menaient déjà de 21 points. A Washington, Alex Sarr rate sa rentrée avec un affreux 1 sur 12 aux tirs !

Miami – LA Lakers
San Antonio – Phoenix
Sacramento – Philadelphie
New Orleans – LA Clippers
Charlotte – Orlando

Utah – Milwaukee : 138-92

Utah Jazz / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Airious Bailey 34 13/27 7/19 0/0 1 8 9 4 4 3 3 1 15 33 33
Elijah Harkless 35 7/14 4/10 5/6 0 2 2 10 1 0 1 0 33 23 26
Cody Williams 27 10/16 1/2 2/4 0 3 3 5 0 1 1 0 4 23 23
Kyle Filipowski 25 6/10 1/4 3/4 2 6 8 1 0 0 4 0 0 16 16
Andersson Garcia 48 3/6 0/2 1/3 4 7 11 5 4 3 1 0 32 7 20
Blake Hinson 20 5/9 4/7 0/0 1 2 3 1 4 0 0 0 24 14 14
Oscar Tshiebwe 16 3/3 0/0 1/1 3 3 6 1 0 0 0 1 18 7 15
Bez Mbeng 35 1/4 1/4 2/2 1 4 5 6 5 3 3 1 34 5 14
Total 48/89 18/48 14/20 12 35 47 33 18 10 13 3 128
Milwaukee Bucks / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ryan Rollins 23 5/10 3/7 2/2 1 2 3 5 3 0 3 0 -14 15 15
Ousmane Dieng 25 5/7 3/4 0/0 0 1 1 1 2 2 2 1 -27 13 14
Kyle Kuzma 19 3/7 0/2 5/6 2 3 5 1 1 1 3 0 -19 11 10
Myles Turner 18 1/3 1/3 0/0 0 3 3 1 3 1 4 0 -12 3 2
A.J. Green 12 0/4 0/4 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 -13 0 -1
Cam Thomas 23 5/11 1/3 3/5 0 2 2 4 0 1 5 1 -20 14 9
Bobby Portis 23 4/12 1/4 2/3 0 6 6 1 1 2 0 0 -17 11 11
Gary Harris 7 2/3 2/3 0/0 0 0 0 1 2 0 2 0 -2 6 4
Taurean Prince 17 2/5 2/5 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 -4 6 6
Cormac Ryan 8 1/4 1/3 2/3 0 0 0 1 2 1 0 0 -2 5 3
Thanasis Antetokounmpo 8 1/3 0/0 2/2 2 2 4 2 0 1 1 0 -2 4 8
Gary Trent Jr. 17 1/5 1/5 1/2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1
Jericho Sims 18 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 -9 2 6
Andre Jackson Jr. 9 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -5 2 2
Pete Nance 13 0/2 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 -14 0 1
Total 32/79 15/44 17/23 9 27 36 21 18 9 20 2 96

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA130
ORL111
WAS95
DET117
MIA126
LAL134
CHI110
CLE115
NOR105
LAC99
SAS101
PHO100
UTH128
MIL96
SAC118
PHI139

Chicago – Cleveland : 110-115

Chicago Bulls / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Jones 32 6/12 2/4 6/8 1 3 4 3 3 3 2 0 4 20 20
Nick Richards 30 7/11 1/2 1/4 4 4 8 0 3 0 1 1 11 16 17
Matas Buzelis 33 5/13 2/9 1/2 1 4 5 0 0 3 2 3 -20 13 13
Collin Sexton 19 3/11 1/5 2/2 0 4 4 2 3 0 2 0 -12 9 5
Josh Giddey 37 4/11 1/5 0/0 1 5 6 19 5 1 5 2 -5 9 25
Rob Dillingham 21 7/14 3/7 0/0 0 4 4 1 5 1 0 0 -9 17 16
Guerschon Yabusele 29 4/8 2/5 0/0 2 9 11 1 0 2 0 2 3 10 22
Leonard Miller 19 4/9 1/3 1/1 3 1 4 0 1 0 2 0 -2 10 7
Patrick Williams 20 2/5 2/4 0/0 0 1 1 1 4 1 2 0 5 6 4
Total 42/94 15/44 11/17 12 35 47 27 24 11 16 8 110
Cleveland Cavaliers / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
James Harden 37 10/23 7/13 9/11 1 6 7 9 5 2 5 1 9 36 35
Evan Mobley 36 12/19 0/1 2/6 6 8 14 3 1 1 0 0 11 26 33
Jaylon Tyson 23 8/14 2/4 0/2 5 6 11 3 0 1 2 1 1 18 24
Sam Merrill 31 5/12 3/8 0/0 0 1 1 3 3 1 0 2 1 13 13
Dean Wade 19 0/3 0/2 0/0 2 5 7 1 0 0 0 0 2 0 5
Dennis Schroder 16 1/4 1/3 6/6 0 2 2 3 3 1 2 0 7 9 10
Keon Ellis 27 2/6 0/3 4/4 1 1 2 3 4 3 4 1 -6 8 9
Thomas Bryant 16 2/5 1/2 0/2 1 3 4 0 0 0 0 0 4 5 4
Max Strus 24 0/6 0/5 0/0 0 6 6 1 1 2 1 0 -7 0 2
Nae'Qwan Tomlin 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Total 40/92 14/41 21/31 16 38 54 26 17 11 14 5 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA130
ORL111
WAS95
DET117
MIA126
LAL134
CHI110
CLE115
NOR105
LAC99
SAS101
PHO100
UTH128
MIL96
SAC118
PHI139

Washington – Detroit : 95-117

Washington Wizards / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Will Riley 40 5/13 4/8 1/2 0 3 3 1 1 0 2 0 -11 15 8
Sharife Cooper 27 6/8 1/2 0/0 1 6 7 2 2 0 2 0 3 13 18
Tre Johnson 24 5/11 2/6 0/0 1 0 1 2 2 0 1 0 -8 12 8
Carlton Carrington 35 4/11 1/6 1/1 0 6 6 4 2 0 3 0 -25 10 10
Alexandre Sarr 21 1/12 0/3 0/0 1 2 3 2 5 0 2 2 -9 2 -4
Tristan Vukcevic 17 7/8 3/3 4/6 0 4 4 1 4 0 4 1 -6 21 20
Jaden Hardy 25 5/10 3/7 0/0 0 0 0 2 1 0 3 0 -12 13 7
Jamir Watkins 27 3/6 1/2 2/3 1 5 6 3 2 3 1 3 -14 9 19
Anthony Gill 24 0/3 0/1 0/0 2 3 5 3 2 0 1 3 -28 0 7
Total 36/82 15/38 8/12 6 29 35 20 21 3 19 9 95
Detroit Pistons / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 25 9/15 0/0 6/8 6 5 11 0 0 2 1 0 15 24 28
Duncan Robinson 25 5/10 4/9 0/0 0 5 5 2 1 0 2 1 13 14 15
Ausar Thompson 22 3/6 0/0 4/4 4 5 9 3 0 1 2 2 11 10 20
Daniss Jenkins 34 3/16 2/7 1/1 0 2 2 5 1 0 0 1 18 9 4
Tobias Harris 22 2/6 0/1 3/4 0 7 7 5 1 0 1 2 8 7 15
Paul Reed 21 7/11 0/0 3/4 2 2 4 3 3 0 1 2 6 17 20
Caris LeVert 22 5/9 3/5 1/3 1 4 5 6 2 1 2 0 10 14 18
Kevin Huerter 23 6/10 0/2 2/2 1 4 5 2 1 4 0 0 26 14 21
Javonte Green 5 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -12 2 2
Marcus Sasser 14 1/5 0/4 0/0 0 1 1 5 2 0 0 0 4 2 4
Ronald Holland II 22 1/4 0/0 0/0 2 3 5 1 3 0 1 0 9 2 4
Tolu Smith 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3
Chaz Lanier 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Total 44/96 9/30 20/26 16 39 55 32 14 11 10 8 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA130
ORL111
WAS95
DET117
MIA126
LAL134
CHI110
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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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