VJ Edgecombe gâche une nouvelle perf’ de Maxime Raynaud

Deux jours après leur lourde défaite subie à Denver, les Sixers ont réagi en s’imposant largement à leur tour à Sacramento (139-118). Un succès marqué par les grosses sorties de VJ Edgecombe (38 points et 11 passes) et Justin Edwards (32 points), tous les deux en record en carrière, ainsi que les 27 points de Quentin Grimes.

Il fallait bien ça pour répondre à la nouvelle prestation de Maxime Raynaud qui a planté 30 points après avoir tout juste signé son record personnel lui aussi. Avec lui, tous les autres titulaires des Kings ont dépassé la barre des 10 unités, dont Daeqwon Plowden avec ses 20 points.

Des Kings qui, après avoir encaissé 45 points dès les 12 premières minutes (33-45), ont signé un deuxième quart-temps bien plus sérieux défensivement, et pu compter sur l’adresse extérieure de Doug McDermott ainsi que de celle de… Maxime Raynaud, pour recoller au score et n’être plus qu’à trois possessions à la pause (62-71).

Les Sixers s’envolent à nouveau

Le souci pour les locaux est que le troisième quart-temps allait être le théâtre d’une nouvelle envolée des visiteurs. À la fin de cette période, Edgecombe servait Andre Drummond en cœur de raquette pour le « floater », puis faisait sauter Killian Hayes pour marquer malgré la faute, puis scorait à nouveau à mi-distance.

Avec le rookie, qui trouvait encore Andre Drummond cette fois dans le corner à 3-points, les Sixers pouvaient entamer la dernière période dans les meilleures conditions (89-107), alors que Sacramento avait du mal à suivre le rythme offensivement.

S’appuyant sur l’adresse extérieure du shooteur fou de la soirée, Justin Edwards, les visiteurs n’allaient alors pas se gêner pour signer un nouveau « run » dans les minutes suivantes pour être encore plus tranquilles (93-117). En transition, Edgecombe sanctionnait à nouveau, à 3-points en première intention (95-122). Les hommes de Nick Nurse compteront jusqu’à 31 points d’avance par la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– VJ Edgecombe, immense. 10 points à 3/14 aux tirs, 18 points à 8/18, 9 points à 3/12… Les dernières sorties du rookie des Sixers résument bien à quel point il est aléatoire dans ses performances niveau adresse (42% sur la saison). Un phénomène largement effacé sur ce match où le rookie a fait preuve de justesse sur l’ensemble de la soirée, alternant très bien entre le « scoring » et la création. C’est d’ailleurs la première fois qu’il passait la barre des 10 caviars dans un match. Plus impressionnant sans doute, son +44 au score lorsqu’il était sur le parquet. Seul Justin Edwards, en feu derrière l’arc, a fait mieux avec +47 !

– Philadelphie garde la 6e place en ligne de mire. En remportant trois de leurs quatre dernières sorties, les Sixers (38v-32d) ont redressé la barre malgré leur chute au classement. Ils affichent désormais le même bilan que le Heat (38v-32d), et autant de victoires que le Magic et les Hawks (38v-31d), actuellement 6e. Après un déplacement dans l’Utah samedi, puis la réception du Thunder lundi prochain, les Sixers disputent une série de trois matchs qui décideront de leur sort au play-in, ou plus haut : réception des Bulls, déplacements à Charlotte, puis Miami.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.