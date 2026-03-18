Maxime Raynaud bluffe les Kings par son toucher et son intelligence

À la dernière place de l’Ouest avec 18 victoires pour 52 défaites, les Kings sont officiellement hors course pour les playoffs. C’est donc encore une saison à oublier collectivement pour Sacramento, qui peut toutefois savourer les performances de Maxime Raynaud, auteur de 32 points (13/25 dont 2/5 de loin) et 9 rebonds face aux Spurs.

Comme un symbole de la saison des Kings, ce record en NBA de Maxime Raynaud n’a pas empêché son équipe de s’incliner lourdement, mais elle est un motif d’espoir pour les fans, qui cherchent ces rares rayons de soleil.

« Max est un vrai joueur » explique Nique Clifford. « Il a un sacré toucher. Il a un QI basket impressionnant et il arrive toujours à trouver les bons espaces dans notre système. Et puis il met le ballon dans le panier. C’est vraiment génial de voir ses progrès et la complicité qu’il a su créer avec Russ et les autres joueurs de l’équipe. »

Avec ses déplacements et son « floater » à une main, le rookie a ainsi fait travailler Victor Wembanyama et les Spurs. D’autant que Russell Westbrook se régale à jouer le pick-and-roll avec lui.

« Son toucher est tout simplement exceptionnel »

« Il faut simplement faire ce que Russ te dit de faire » s’amuse Maxime Raynaud. « Quoi qu’il dise, tu le fais et ça marche très bien. Mais oui, il y a des angles pour poser des écrans, et il faut comprendre pour qui tu poses l’écran. Si tu fais un écran pour un joueur qui n’est pas un shooteur, tu dois te placer un peu plus bas, avec un angle orienté vers le panier. Si tu fais un écran pour un shooteur, tu dois te placer un peu plus haut. Forcer le gars à vraiment te contourner » détaille notamment le Français. « Il faut aussi comprendre où ils aiment te passer le ballon. Si c’est dans la ‘poche’, tu dois faire deux ou trois pas solides pour te placer et pouvoir attendre là. »

Avec son mélange d’intelligence de jeu et de toucher, le Français continue donc d’impressionner son coach, Doug Christie, qui ne tarit pas d’éloges au sujet de son intérieur.

« Son toucher est tout simplement exceptionnel. Il y a certains joueurs, comme Jokic, qui sont incroyables dans ce domaine. Mais quand Max tire, la plupart du temps, je sais que ça va rentrer, et en soi, c’est déjà une grande force. Il va continuer de progresser. Maintenant, il va probablement ajouter une feinte de tir et aller vers le panier, mais son toucher change la donne, parce que la ‘poche’ (la zone intermédiaire où se trouve l’intérieur après avoir posé l’écran et qu’il se dirige vers le cercle) devient spéciale » explique ainsi l’entraîneur de Sacramento.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 62 25:23 56.6 25.0 78.9 2.0 5.4 7.3 1.3 2.4 0.5 1.2 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.