Matchs
NBA
Matchs
NBA

Le record de Maxime Raynaud ne pèse pas lourd face aux Spurs

Publié le 18/03/2026 à 6:00 Twitter Facebook

NBA – Victor Wembanyama et les Spurs ont compté jusqu’à 38 points d’avance face aux Kings pour filer vers une victoire tranquille (132-104). Maxime Raynaud (32 points, 9 rebonds) établit son nouveau record de points sur un match.

Maxime Raynaud Victor Wembanyama

Comme lors des deux premiers duels entre les deux équipes, les Spurs n’ont laissé aucune chance aux Kings. Si les hommes de Doug Christie ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs, ils ont rapidement été surclassés par la bande à Victor Wembanyama (18 points, 8 rebonds).

Derrière un 7/10 à 3-points en premier quart-temps, puis un 7/13 en deuxième quart-temps, San Antonio comptait déjà plus de 30 points d’avance à la pause (78-47) ! Ce sont Harrison Barnes (16 points, 4/5 à 3 points), Julian Champagnie (17 points, 5/7 à 3 points) et Keldon Johnson (18 points) qui ont mené ce festival offensif, bien épaulés par De’Aaron Fox (15 points, 6 passes, 5 rebonds) et Stephon Castle (12 passes).

Après la pause, Victor Wembanyama et Maxime Raynaud se sont tiré la bourre. Si le premier a été maladroit — seulement 3/10 aux tirs en troisième quart-temps pour 10 points —, le pivot des Kings a, lui, marqué 16 points à 6/9 aux tirs. La défense de Sacramento n’a toutefois pas pu ralentir la déferlante de tirs longue distance des Texans (112-81). Les hommes de Mitch Johnson finissent alors en roue libre pour remporter un troisième match de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Spurs se sont bien amusés. À la mi-temps, les Spurs comptaient 27 passes décisives sur 30 paniers marqués ! Ils avaient également marqué 14 3-points à 60% de réussite aux tirs. La défense de Sacramento n’a rien pu faire face à l’intensité et l’altruisme de San Antonio. Les coéquipiers de Wemby ont établi un nouveau record de franchise avec 25 3-points marqués sur un match. C’est un de plus que leur précédent record établi contre Milwaukee la saison dernière.

Nouveau record de points sur un match pour Maxime Raynaud. En pleine bourre depuis plusieurs semaines, le pivot français a surenchéri cette nuit. Malgré la déroute de son équipe, Raynaud a lui attaqué son ami Victor Wembanyama et la défense de San Antonio sans relâche. Il a marqué 16 de ses 32 points en troisième quart temps, terminant la rencontre à 13/25 aux tirs.

Killian Hayes continue de se montrer. Le meneur français continue de montrer de belles choses. Après ses 16 points contre le Jazz, Killian Hayes a terminé la rencontre de la nuit avec 7 points, 5 passes, et 3 rebonds en vingt minutes de jeu.

Sacramento Kings / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Maxime Raynaud 42 13/25 2/5 4/4 0 9 9 3 3 0 2 1 -22 32 31
Nique Clifford 37 6/13 3/4 0/0 0 8 8 6 0 0 1 0 -14 15 21
Precious Achiuwa 30 4/12 1/4 1/1 2 5 7 2 2 0 0 1 -19 10 12
Russell Westbrook 24 2/6 0/3 1/2 1 0 1 10 0 0 0 0 -27 5 11
DeMar DeRozan 17 1/4 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -30 2 1
Daeqwon Plowden 28 5/11 3/8 1/4 0 1 1 1 3 2 2 0 -9 14 7
Doug McDermott 25 4/8 4/8 0/0 0 3 3 2 1 1 0 0 -12 12 14
Killian Hayes 19 3/8 1/5 0/0 0 3 3 5 0 1 3 0 2 7 8
Dylan Cardwell 18 3/6 0/0 1/2 3 5 8 2 3 0 0 0 -9 7 13
Total 41/93 14/37 8/13 6 35 41 32 14 4 8 2 104
San Antonio Spurs / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 22 7/14 2/7 2/2 0 8 8 3 2 0 0 1 23 18 23
Julian Champagnie 23 6/8 5/7 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 11 17 15
Harrison Barnes 22 6/7 4/5 0/0 0 4 4 3 1 0 1 0 19 16 21
De'Aaron Fox 22 5/10 3/5 2/2 0 5 5 6 0 1 0 0 33 15 22
Stephon Castle 21 1/7 1/1 0/0 0 1 1 12 1 0 0 1 11 3 11
Keldon Johnson 20 8/12 2/4 0/1 0 1 1 1 0 0 0 0 11 18 15
Dylan Harper 20 6/9 3/5 0/0 0 4 4 5 1 0 1 0 -1 15 20
Lindy Waters III 23 4/8 3/7 0/0 0 4 4 2 2 0 1 0 18 11 12
Carter Bryant 20 2/8 1/5 2/2 0 3 3 2 1 1 0 1 8 7 8
Kelly Olynyk 14 1/4 0/2 2/2 3 3 6 3 0 1 0 1 8 4 12
Luke Kornet 19 1/2 0/0 2/2 2 8 10 2 2 2 1 1 6 4 17
Jordan McLaughlin 5 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3
Bismack Biyombo 9 0/2 0/0 1/2 0 3 3 0 1 0 0 0 -8 1 1
Total 48/93 25/49 11/13 5 45 50 41 11 5 6 5 132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA136
MIA106
ORL108
OKC113
WAS117
DET130
NYK136
IND110
MIL116
CLE123
MIN116
PHO104
DEN124
PHI96
SAC104
SAS132

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Melvin Karsenti
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes