Un dimanche de rêve pour Killian Hayes

Journée de rêve pour Killian Hayes qui s’est engagé pour deux ans avec les Kings (1+1), et qui a fêté ça avec sa meilleure prestation depuis des lustres : 16 points avec un épatant 4/6 à 3-points, 8 passes, 5 rebonds et 2 contres face au Jazz. Avec la victoire au bout, et la perspective de se montrer pour le dernier mois de saison régulière.
« C’est pour cette raison j’ai travaillé toute l’année : revenir dans la ligue. Je suis vraiment très reconnaissant. Passer d’un contrat de dix jours à un contrat pour le reste de la saison… Je suis simplement reconnaissant d’être ici et pour tout ça » a-t-il confié. « Il faut simplement faire confiance au processus. On travaille tous énormément et les dirigeants le voient. Ensuite, ils nous donnent beaucoup de confiance pour aller sur le terrain, être nous-mêmes et jouer dur. Je pense que ça joue un grand rôle dans notre réussite, surtout pour nous les jeunes joueurs. »
Après avoir été coupé par les Cavs après le camp d’entraînement, le meneur français n’a jamais envisagé de rentrer en Europe. Il a accepté de jouer en G-League et des contrats de 10 jours, et il est récompensé.
Une complicité à trouver avec Maxime Raynaud
« Il y a eu des hauts et des bas » poursuit-il sur cette saison. « Mais j’ai simplement voulu parier sur moi-même. Pendant toute la saison, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc j’ai fait confiance à mon travail, match après match, en essayant de me remettre dans une position pour revenir ici. »
À Sacramento, il fait équipe avec un autre Français, Maxime Raynaud. Le rookie est l’une des très bonnes surprises de la saison, et il y a une complicité à trouver.
« C’est cool. Je ne connaissais pas vraiment Max, je savais juste qui il était. Mais depuis que je suis arrivé, on s’entend très bien » conclut Killian Hayes. « Il a un très bon toucher près du panier. En tant que meneur de jeu, c’est facile de jouer avec un joueur comme Maxime, qui a de bonnes mains et aussi un très bon floater. »
|Killian Hayes
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|DET
|26
|25:46
|35.3
|27.8
|82.4
|0.2
|2.4
|2.7
|5.3
|2.2
|1.0
|3.2
|0.4
|6.8
|2021-22
|DET
|66
|24:57
|38.3
|26.3
|77.0
|0.5
|2.6
|3.2
|4.2
|2.8
|1.2
|1.7
|0.5
|6.9
|2022-23
|DET
|76
|28:21
|37.7
|28.0
|82.1
|0.4
|2.5
|2.9
|6.2
|2.9
|1.4
|2.3
|0.4
|10.3
|2023-24
|DET
|42
|24:00
|41.3
|29.7
|66.0
|0.3
|2.6
|2.8
|4.9
|1.8
|0.9
|1.2
|0.5
|6.9
|2024-25
|BKN
|6
|27:00
|41.9
|38.1
|83.3
|0.8
|2.2
|3.0
|5.2
|2.2
|0.7
|1.5
|0.7
|9.0
|2025-26
|SAC
|11
|17:22
|31.1
|30.0
|87.5
|0.2
|2.1
|2.3
|3.7
|1.7
|0.5
|0.9
|0.2
|4.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.