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Un dimanche de rêve pour Killian Hayes

Publié le 16/03/2026 à 8:48 Twitter Facebook

NBA – Quelques heures après s’être engagé avec les Kings, Killian Hayes a signé l’un de ses meilleurs matchs en carrière.

Killian Hayes Maxime RaynaudJournée de rêve pour Killian Hayes qui s’est engagé pour deux ans avec les Kings (1+1), et qui a fêté ça avec sa meilleure prestation depuis des lustres : 16 points avec un épatant 4/6 à 3-points, 8 passes, 5 rebonds et 2 contres face au Jazz. Avec la victoire au bout, et la perspective de se montrer pour le dernier mois de saison régulière.

« C’est pour cette raison j’ai travaillé toute l’année : revenir dans la ligue. Je suis vraiment très reconnaissant. Passer d’un contrat de dix jours à un contrat pour le reste de la saison… Je suis simplement reconnaissant d’être ici et pour tout ça » a-t-il confié. « Il faut simplement faire confiance au processus. On travaille tous énormément et les dirigeants le voient. Ensuite, ils nous donnent beaucoup de confiance pour aller sur le terrain, être nous-mêmes et jouer dur. Je pense que ça joue un grand rôle dans notre réussite, surtout pour nous les jeunes joueurs. »

Après avoir été coupé par les Cavs après le camp d’entraînement, le meneur français n’a jamais envisagé de rentrer en Europe. Il a accepté de jouer en G-League et des contrats de 10 jours, et il est récompensé.

Une complicité à trouver avec Maxime Raynaud

« Il y a eu des hauts et des bas » poursuit-il sur cette saison. « Mais j’ai simplement voulu parier sur moi-même. Pendant toute la saison, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc j’ai fait confiance à mon travail, match après match, en essayant de me remettre dans une position pour revenir ici. »

À Sacramento, il fait équipe avec un autre Français, Maxime Raynaud. Le rookie est l’une des très bonnes surprises de la saison, et il y a une complicité à trouver.

« C’est cool. Je ne connaissais pas vraiment Max, je savais juste qui il était. Mais depuis que je suis arrivé, on s’entend très bien » conclut Killian Hayes. « Il a un très bon toucher près du panier. En tant que meneur de jeu, c’est facile de jouer avec un joueur comme Maxime, qui a de bonnes mains et aussi un très bon floater. »

Killian Hayes Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 DET 26 25:46 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8
2021-22 DET 66 24:57 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9
2022-23 DET 76 28:21 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3
2023-24 DET 42 24:00 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9
2024-25 BKN 6 27:00 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0
2025-26 SAC 11 17:22 31.1 30.0 87.5 0.2 2.1 2.3 3.7 1.7 0.5 0.9 0.2 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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