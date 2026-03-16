Stats & Highlights | Les Bucks et les Kings dominent plus faibles qu’eux

Après quatre revers d’affilée, les Bucks ont dominé les Pacers (134-123) malgré la sortie sur blessure de Giannis Antetokounmpo en fin de troisième quart-temps. Le Grec avait compilé 31 points, 14 rebonds et 8 passes avant de se blesser au genou après une mauvaise réception sur un dunk.

Mené de trois points à la pause (65-62), Milwaukee a fait la différence dans le dernier quart-temps grâce à un 15-3 qui a porté l’écart à +18. Bobby Portis a brillé avec 29 points et 10 rebonds, tandis que Ryan Rollins a ajouté 20 points et 7 passes. Côté Indiana, Aaron Nesmith inscrit 32 points, mais les Pacers ont souffert de leurs 18 pertes de balle.

Dans une autre rencontre entre formations éliminées de la course aux playoffs, les Kings ont dominé le Jazz 116-111 portés par la performance exceptionnelle de DeMar DeRozan. L’ailier signe son meilleur match de la saison avec 41 points et 11 passes décisives pour guider Sacramento vers une quatrième victoire en cinq matchs.

Les Kings ont fait la différence en fin de rencontre, prenant 11 points d’avance à moins de cinq minutes du terme avant de résister au retour du Jazz, revenu à trois longueurs. DeMar DeRozan a sécurisé la victoire sur la ligne des lancers-francs dans les dernières secondes.

Côté Kings, Precious Achiuwa confirme sa grande forme actuelle avec 20 points et 11 rebonds, tandis que Killian Hayes fête son contrat avec 16 points et 8 passes. Côté Utah, Cody Williams a brillé avec 34 points.

Milwaukee – Indiana : 134-123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC 116 MIN 103 CLE 120 DAL 130 TOR 119 DET 108 MIL 134 IND 123 PHI 109 POR 103 NYK 110 GSW 107 SAC 116 UTH 111

Sacramento – Utah : 116-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.