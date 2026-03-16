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Stats & Highlights | Les Bucks et les Kings dominent plus faibles qu’eux

Publié le 16/03/2026 à 7:10 Twitter Facebook

NBA – Quatrième victoire en cinq matches des Kings, tandis que les Bucks renouent avec le succès, mais perdent encore Giannis Antetokounmpo.

kings jazz killian hayesAprès quatre revers d’affilée, les Bucks ont dominé les Pacers (134-123) malgré la sortie sur blessure de Giannis Antetokounmpo en fin de troisième quart-temps. Le Grec avait compilé 31 points, 14 rebonds et 8 passes avant de se blesser au genou après une mauvaise réception sur un dunk.

Mené de trois points à la pause (65-62), Milwaukee a fait la différence dans le dernier quart-temps grâce à un 15-3 qui a porté l’écart à +18. Bobby Portis a brillé avec 29 points et 10 rebonds, tandis que Ryan Rollins a ajouté 20 points et 7 passes. Côté Indiana, Aaron Nesmith inscrit 32 points, mais les Pacers ont souffert de leurs 18 pertes de balle.

Dans une autre rencontre entre formations éliminées de la course aux playoffs, les Kings ont dominé le Jazz 116-111 portés par la performance exceptionnelle de DeMar DeRozan. L’ailier signe son meilleur match de la saison avec 41 points et 11 passes décisives pour guider Sacramento vers une quatrième victoire en cinq matchs.

Les Kings ont fait la différence en fin de rencontre, prenant 11 points d’avance à moins de cinq minutes du terme avant de résister au retour du Jazz, revenu à trois longueurs. DeMar DeRozan a sécurisé la victoire sur la ligne des lancers-francs dans les dernières secondes.

Côté Kings, Precious Achiuwa confirme sa grande forme actuelle avec 20 points et 11 rebonds, tandis que Killian Hayes fête son contrat avec 16 points et 8 passes. Côté Utah, Cody Williams a brillé avec 34 points.

OKC – Minnesota
Toronto – Detroit
Cleveland – Dallas
New York – Golden State
Philadelphie – Portland

Milwaukee – Indiana : 134-123

Milwaukee Bucks / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 23 11/22 0/0 9/13 6 8 14 8 1 0 1 0 17 31 37
Ryan Rollins 37 8/12 3/5 1/2 0 2 2 7 2 3 3 0 14 20 24
Myles Turner 30 4/7 3/6 2/2 0 4 4 0 3 1 1 1 6 13 15
A.J. Green 24 4/7 4/7 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 8 12 11
Kyle Kuzma 36 3/7 2/6 0/0 0 3 3 8 2 2 1 1 -1 8 17
Bobby Portis 27 11/21 6/11 1/2 4 6 10 3 1 2 1 0 -4 29 32
Taurean Prince 22 5/7 3/5 0/0 0 2 2 2 3 1 1 0 13 13 15
Gary Harris 22 2/4 2/4 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 -2 6 6
Jericho Sims 14 1/3 0/0 0/0 3 0 3 1 3 0 0 0 1 2 4
Thanasis Antetokounmpo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pete Nance 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Andre Jackson Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 49/90 23/44 13/19 13 27 40 31 17 10 9 2 134
Indiana Pacers / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Aaron Nesmith 29 10/14 7/10 5/5 1 1 2 1 1 0 3 1 -7 32 29
Jarace Walker 30 6/12 2/6 0/2 3 5 8 6 0 0 0 1 -17 14 21
Ivica Zubac 23 4/10 0/0 2/2 3 4 7 2 4 0 1 0 1 10 12
T.J. McConnell 28 3/10 0/1 3/3 0 2 2 11 1 1 2 0 -8 9 14
Jalen Slawson 27 1/4 1/3 0/0 0 4 4 0 5 2 2 2 -4 3 6
Jay Huff 20 5/8 3/6 3/3 0 1 1 0 0 0 1 2 -15 16 15
Obi Toppin 16 3/7 3/7 2/3 0 4 4 3 0 0 2 0 2 11 11
Kobe Brown 25 3/4 2/3 1/2 3 3 6 5 2 0 2 0 -11 9 16
Taelon Peter 13 3/4 1/2 2/3 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 9 6
Quenton Jackson 14 2/5 1/3 0/0 0 3 3 2 2 0 3 0 1 5 4
Micah Potter 5 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 3 6
Kam Jones 10 1/2 0/0 0/0 0 2 2 3 0 1 1 0 2 2 6
Total 42/81 21/42 18/23 10 30 40 34 15 5 18 6 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC116
MIN103
CLE120
DAL130
TOR119
DET108
MIL134
IND123
PHI109
POR103
NYK110
GSW107
SAC116
UTH111

Sacramento – Utah : 116-111

Sacramento Kings / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
DeMar DeRozan 38 11/21 1/3 18/21 1 3 4 11 0 3 5 0 16 41 41
Precious Achiuwa 33 10/15 0/2 0/0 3 8 11 1 0 2 2 1 10 20 28
Killian Hayes 38 5/9 4/6 2/2 0 5 5 8 2 0 3 2 9 16 24
Nique Clifford 26 4/9 1/5 1/1 2 2 4 2 6 1 2 0 -3 10 10
Maxime Raynaud 29 4/8 0/1 0/0 1 11 12 1 3 0 3 0 3 8 14
Daeqwon Plowden 31 3/14 2/11 2/2 2 2 4 2 5 2 2 0 -8 10 5
Doug McDermott 29 3/8 3/8 0/0 1 2 3 2 2 0 1 0 -7 9 8
Dylan Cardwell 16 1/1 0/0 0/2 2 5 7 1 1 1 0 0 5 2 9
Total 41/85 11/36 23/28 12 38 50 28 19 9 18 3 116
Utah Jazz / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cody Williams 38 12/20 3/7 7/8 1 6 7 7 4 1 3 1 -8 34 38
Brice Sensabaugh 23 9/17 3/9 1/2 3 0 3 0 1 1 3 0 -5 22 14
Isaiah Collier 25 9/21 1/3 2/4 0 5 5 3 1 1 2 1 -15 21 15
Elijah Harkless 40 4/10 2/7 3/3 0 1 1 4 3 2 2 1 1 13 13
Andersson Garcia 43 1/7 1/6 0/0 1 9 10 3 2 1 2 1 -3 3 10
Oscar Tshiebwe 23 3/5 0/0 3/6 4 5 9 1 0 3 0 0 5 9 17
Blake Hinson 15 2/4 2/3 1/2 0 2 2 1 0 1 0 0 1 7 8
Bez Mbeng 33 1/2 0/1 0/0 1 2 3 3 5 2 3 1 -1 2 7
Total 41/86 12/36 17/25 10 30 40 22 16 12 15 5 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC116
MIN103
CLE120
DAL130
TOR119
DET108
MIL134
IND123
PHI109
POR103
NYK110
GSW107
SAC116
UTH111

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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