Les Raptors croquent les Pistons

Leaders de la conférence Est, et toujours sous la menace des Celtics, les Pistons se déplaçaient dans l’Ontario, face à une équipe des Raptors dont la place dans le Top 6 est quant à elle convoitée par le Heat, les Hawks ou encore les Sixers.

À domicile, les joueurs de Toronto ont cependant trouvé le moyen de s’offrir le scalp de Detroit, certes emmené par un super Cade Cunningham (33 points, 9 passes), mais puni par les non moins excellents Brandon Ingram (34 points), RJ Barrett (27 points) et surtout Jakob Poeltl (21 points, 18 rebonds, 5 passes).

La bascule dans cette partie, elle s’est opérée au retour des vestiaires. Jusqu’alors incapables de ralentir l’attaque des Pistons, qui ont shooté à plus de 60% de réussite en première mi-temps, les Raptors se sont appuyés sur leur duo Ingram/Barrett pour aller chercher des points sur la ligne ou à mi-distance, placer un 10-0 et ainsi repasser devant. Tout en s’installant à +14.

Mais c’est bien la domination sous les panneaux de Jakob Poeltl qui aura mis le leader au tapis. Car l’Autrichien, véritable facteur X de la rencontre, a arraché un nombre impressionnant de secondes chances, qui ont engendré des points, et c’est donc l’impact physique qui aura pénalisé sans arrêt Detroit en l’absence d’Isaiah Stewart.

Si Cade Cunningham a tenté de relancer les siens dans le dernier acte, avec l’aide de Tobias Harris notamment, Toronto a su faire le dos rond et s’en remettre pour tenir à de nouveaux paniers de Brandon Ingram et RJ Barrett, incontrôlables sur les extérieurs, mais également à d’énièmes rebonds offensifs de Jakob Poeltl, en démonstration face à Jalen Duren à l’intérieur.

À RETENIR

– Le troisième quart-temps qui change tout. Fin de série pour les Pistons, après trois victoires de suite, notamment parce que leur entame de seconde période n’était pas à la hauteur. Certes déjà malmenés au rebond et dans l’intensité physique près du cercle, ils menaient tout de même grâce à une attaque de feu (64.9% d’adresse, dont un 7/11 à 3-points). Mais dès que la défense des Raptors a haussé le ton, autour de Scottie Barnes, le momentum a changé de camp et c’est un 10-0, initié par le trio Ingram – Barrett – Poeltl, qui a offert pour de bon l’avantage aux Canadiens, pourtant maladroits de loin.

– Jakob Poeltl, le punisseur. Dans l’ombre de Brandon Ingram et RJ Barrett, Jakob Poeltl a fait la différence et rappelé que, malgré ses trop nombreuses blessures, il reste un intérieur aussi talentueux que précieux à cette franchise. Auteur de son meilleur match de la saison, et proche du « double double-double », l’Autrichien aura arraché pas moins de 9 rebonds offensifs (sur 18) cet après-midi, histoire d’aider les Raptors à inscrire 31 points sur les secondes chances (c’est deux fois plus que les Pistons…). Une différence majeure, Scottie Barnes aidant également, symbole de l’écart de niveau entre les deux équipes dans ce secteur de jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.