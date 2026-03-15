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Les Raptors croquent les Pistons

Publié le 15/03/2026 à 23:56 Twitter Facebook

Dans cette potentielle future affiche du premier tour des playoffs, c’est Toronto qui prend le dessus sur Detroit (119-108), grâce notamment à un super troisième quart-temps.

Leaders de la conférence Est, et toujours sous la menace des Celtics, les Pistons se déplaçaient dans l’Ontario, face à une équipe des Raptors dont la place dans le Top 6 est quant à elle convoitée par le Heat, les Hawks ou encore les Sixers.

À domicile, les joueurs de Toronto ont cependant trouvé le moyen de s’offrir le scalp de Detroit, certes emmené par un super Cade Cunningham (33 points, 9 passes), mais puni par les non moins excellents Brandon Ingram (34 points), RJ Barrett (27 points) et surtout Jakob Poeltl (21 points, 18 rebonds, 5 passes).

La bascule dans cette partie, elle s’est opérée au retour des vestiaires. Jusqu’alors incapables de ralentir l’attaque des Pistons, qui ont shooté à plus de 60% de réussite en première mi-temps, les Raptors se sont appuyés sur leur duo Ingram/Barrett pour aller chercher des points sur la ligne ou à mi-distance, placer un 10-0 et ainsi repasser devant. Tout en s’installant à +14.

Mais c’est bien la domination sous les panneaux de Jakob Poeltl qui aura mis le leader au tapis. Car l’Autrichien, véritable facteur X de la rencontre, a arraché un nombre impressionnant de secondes chances, qui ont engendré des points, et c’est donc l’impact physique qui aura pénalisé sans arrêt Detroit en l’absence d’Isaiah Stewart.

Si Cade Cunningham a tenté de relancer les siens dans le dernier acte, avec l’aide de Tobias Harris notamment, Toronto a su faire le dos rond et s’en remettre pour tenir à de nouveaux paniers de Brandon Ingram et RJ Barrett, incontrôlables sur les extérieurs, mais également à d’énièmes rebonds offensifs de Jakob Poeltl, en démonstration face à Jalen Duren à l’intérieur.

À RETENIR

Le troisième quart-temps qui change tout. Fin de série pour les Pistons, après trois victoires de suite, notamment parce que leur entame de seconde période n’était pas à la hauteur. Certes déjà malmenés au rebond et dans l’intensité physique près du cercle, ils menaient tout de même grâce à une attaque de feu (64.9% d’adresse, dont un 7/11 à 3-points). Mais dès que la défense des Raptors a haussé le ton, autour de Scottie Barnes, le momentum a changé de camp et c’est un 10-0, initié par le trio Ingram – Barrett – Poeltl, qui a offert pour de bon l’avantage aux Canadiens, pourtant maladroits de loin.

Jakob Poeltl, le punisseur. Dans l’ombre de Brandon Ingram et RJ Barrett, Jakob Poeltl a fait la différence et rappelé que, malgré ses trop nombreuses blessures, il reste un intérieur aussi talentueux que précieux à cette franchise. Auteur de son meilleur match de la saison, et proche du « double double-double », l’Autrichien aura arraché pas moins de 9 rebonds offensifs (sur 18) cet après-midi, histoire d’aider les Raptors à inscrire 31 points sur les secondes chances (c’est deux fois plus que les Pistons…). Une différence majeure, Scottie Barnes aidant également, symbole de l’écart de niveau entre les deux équipes dans ce secteur de jeu.

Toronto Raptors / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 39 12/25 4/9 6/8 1 0 1 0 2 0 3 0 14 34 17
RJ Barrett 39 11/17 1/4 4/4 2 4 6 2 3 1 3 0 3 27 27
Jakob Poeltl 36 9/12 0/0 3/5 9 9 18 5 3 0 0 1 2 21 40
Scottie Barnes 38 5/11 0/1 4/5 5 5 10 8 2 1 1 3 22 14 28
Immanuel Quickley 34 1/12 1/6 3/4 0 1 1 7 1 3 1 0 14 6 4
Sandro Mamukelashvili 15 3/7 1/4 1/2 2 3 5 0 2 2 2 0 8 8 8
Jamal Shead 24 1/4 0/2 2/2 0 2 2 3 0 0 0 1 -2 4 7
Ja'Kobe Walter 12 1/2 1/2 0/0 0 2 2 0 4 2 0 0 -8 3 6
Jonathan Mogbo 3 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 3 0 0 0 2 2 5
Total 44/91 8/28 23/30 20 28 48 25 20 9 10 5 119
Detroit Pistons / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cade Cunningham 37 12/24 2/8 7/8 1 2 3 9 4 2 4 0 -13 33 30
Tobias Harris 33 9/12 3/3 0/0 1 4 5 2 1 0 1 0 -2 21 24
Jalen Duren 37 8/11 0/0 4/7 4 7 11 0 3 0 1 0 -7 20 24
Ausar Thompson 24 2/8 0/0 0/2 1 0 1 3 2 1 1 1 -9 4 1
Duncan Robinson 24 0/2 0/2 1/2 0 3 3 3 5 0 1 0 2 1 3
Caris LeVert 20 3/8 2/4 1/2 2 1 3 1 1 1 1 1 -8 9 8
Javonte Green 15 2/3 1/2 3/3 1 2 3 1 1 1 0 0 -4 8 12
Paul Reed 11 2/4 0/0 0/0 2 4 6 0 2 0 2 3 -4 4 9
Kevin Huerter 14 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 -2 3 3
Marcus Sasser 12 1/6 1/3 0/0 1 0 1 2 4 0 1 0 2 3 0
Ronald Holland II 13 1/4 0/1 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -10 2 2
Total 41/85 10/26 16/24 13 26 39 23 26 6 13 5 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC116
MIN103
CLE120
DAL130
TOR119
DET108
MIL134
IND123
PHI43
POR45
NYK
GSW1:00
SAC
UTH3:00

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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